“I terroristi? Suoi amici”. E la Boldrini porta in tribunale Nicolai Lilin

Lo scrittore moldavo Nicolai Lilin (il cui vero nome è Nicolai Verjbitkii) è sotto processo a Roma per diffamazione nei confronti di Laura Boldrini. I fatti contestati risalgono all'agosto nel 2017, subito dopo l'attentato avvenuto a Barcellona, dove perse la vita anche un cittadino italiano. "Un altro nostro concittadino massacrato dai terroristi islamici, amici della Boldrini, sostenuti dalla sinistra Italiana" , il tweet dell'autore del best seller "Educazione siberiana", seguito da interviste cartacee e televisive in cui attaccava l'esponente del Partito Democratico: "Sosteneva che terroristi dell'Iss e nazisti erano miei amici - ha detto in aula Boldrini -. Una cosa gravissima per chiunque ma per me in particolare perchè ero la terza carica dello Stato".

"Come si può accusare la terza carica dello Stato di essere amica dei terroristi?" , ha aggiunto la Boldrini di fronte ai giudici: "Dopo l'attentato dell'agosto 2017 a Barcellona, costato la vita anche a un italiano, l'imputato fece un tweet in cui definiva i terroristi amici miei, il mio collaboratore me lo mostrò e lì per lì non gli abbiamo dato troppa importanza ma poi lui ha rilasciato interviste anche ai quotidiani dicendo frasi infamanti su di me, che sostenevo i terroristi dell'Isis e i nazisti e a questo punto ho deciso di querelarlo". Nel corso della sua testimonianza in aula, la deputata dem ha evidenziato che Lilin l'aveva attaccata anche per l'incontro con l'allora omologo ucraino, il presidente della Rada Andriy Parubiy, accusato di simpatie filonaziste: "L'invito era a nome della Camera ucraina e fu l'allora presidente ucraino a sollecitare l'incontro, rifiutarmi di incontrarlo a causa di divergenze politiche non sarebbe stato un comportamento istituzionale".