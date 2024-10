"Con la tessera un bicchiere di vino con un panino". Così il Pd cerca nuovi elettori

La locandina dell'evento del Pd a Cesano Boscone

" La mortadella è buonissima, non c’è niente da fare, è proprio buona. La mortadella è comunista. Il salame è socialista. Il prosciutto è democristiano. La coppa… Liberale. Le salcicce, repubblicane. Il prosciutto cotto è fascista ". Così, in un monologo di Caruso Pascoski, l'attore e regista Francesco Nuti elencava le caratteristiche politiche degli insaccati e dei salumi. Una scena cult del cinema italiano d'autore, uno dei monologhi più geniali della filmografia di Francesco Nuti, che però evidentemente nel comitato elettorale del Partito democratico di Cesano Boscone non conoscono, perché altrimenti per la loro serata elettorale non avrebbero scelto di omaggiare i presenti con del salame. O forse i dem inconsciamente guardano con nostalgia al socialismo di marxiana memoria? Forse sarebbe meglio la prima.

Sta di fatto che la cittadina alle porte di Milano, la prossima domenica, è pronta a ospitare la grande festa del Partito democratico al circolo “P. Calamandrei” dove per ogni nuovo iscritto, o anche vecchio purché (paghi) e rinnovi la tessera, ci saranno ricchi premi e cotillon. Forse solo cotillon, e nemmeno quelli a ben vedere, perché a fronte della sottoscrizione, i fortunati riceveranno in cambio "un bicchiere di vino con un panino" di sanremese memoria, come canterebbero Al Bano e Romuna Power. " vi aspettiamo presso la Sede Pd di via Dante 14 per rinnovare o sottoscrivere la vostra tessera Pd! Brinderemo insieme con un bicchiere di vino accompagnato da pane e salame ", scrivono dal Partito democratico di Cesano Boscone per invogliare i cittadini a fare il versamento che li fa entrare di diritto nel club dei democratici.

L'evento, testuale "Vino, salame e tesseramento" avrà luogo a partire dalle 18.30, giusto in tempo per lo spuntino prima di cena. Al momento sono ben 13 le persone che si sono dette interessate a partecipare e 11 quelle che hanno dichiarato, pubblicamente e convintamente, che ci saranno, accogliendo l'invito social del circolo dem a sud di Milano, che da quest'anno esprime un sindaco di fede piddina.

Un save the date da non lasciarsi sfuggire in quel di Cesano Boscone dove, perché no, magari dalche rievoca i bei tempi andati una canzone si librerà nell'aere: "Senti nell'aria c'è già...".