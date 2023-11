Tik Tok contro Pro Vita & Famiglia, il social censura il video

Pro Vita & Famiglia censurata da Tik Tok. Se la scorsa settimana la sede della Onlus cattolica era stata vandalizzata con messaggi del tipo "Giù le mani dai nostri corpi!", oggi il social network cinese ha impedito a Pro Vita & Famiglia di mostrare il video della prima consegna all'Istituto Superiore della Sanità della petizione contro le nuove linee guida sulla medicina di genere LGBTQ.

“ Mentre ci impegniamo sul fronte della protezione della vita e dei bambini, qualcuno cerca di mettere un bavaglio alla nostra voce anche sulle piattaforme digitali ”, scrive Tony Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia nella newsletter inviata ai sostenitori della Onlus da lui fondata. Il video è stato rimosso per “incitamento all’odio”. Un video in cui i cattolici stavano consegnando la loro petizione nelle mani dei rappresentanti del Ministro della Sanità. “ Questi attacchi digitali si sommano a quelli fisici, dimostrando che la strada che stiamo percorrendo è scomoda… ma è quella giusta ”, scrive ancora Brandi che annuncia: “Hanno cercato di silenziarci, ma la nostra risposta sarà forte e chiara. Vogliamo far vedere a tutti che ogni vita è preziosa e merita di essere protetta”. E ancora: “ Non è un caso che la censura di Tik Tok sia arrivata proprio ora: stiamo dando fastidio a potenti lobby con le vittorie rese possibili dai nostri sostenitori ”.