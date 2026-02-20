Toninelli furioso per la multa: “I Comuni fanno cassa”. E il sindaco lo gela così

È una vera e propria furia Danilo Toninelli dopo essersi beccato una multa per non avere messo il disco orario: “Ho parcheggiato dieci minuti sulle righe bianche in questa landa desolata della Lombardia e mi sono preso la multa. Questo non è fatto per educare o fare sicurezza. I Comuni devono fare cassa!”, afferma in un video social l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il suo intervento è diventato a dir poco virale e ha diviso il web, nonché il borgo di Castelleone, in provincia di Cremona.

L’esponente politico ex pentastellato soresinese ha pubblicato il “fattaccio” sul suo canale di TikTok: in breve tempo i fotogrammi sono rimbalzati su tutti i social network, raccogliendo ogni commento possibile e immaginabile: sia tra i favorevoli sia i contrari. Colui che è stato sui banchi del Senato fino al 2022 con il partito grillino ha messo l’accento sulla presunta ipocrisia della sanzione: “Guardate ’sto parcheggio qua. Secondo voi - chiede agli utenti del web - deve avere grande rotazione perché c’è pieno di ristoranti e di negozi con una grande vita commerciale? Ma non c’è nessuno…”. E poi tira un’altra stilettata: “Sono tasse occulte, ma sempre tasse”.

E dire che Toninelli, insieme ai suoi compari del Movimento 5 Stelle, aveva sempre storicamente molto insistito durante il suo mandato parlamentare sul rispetto delle regole. Tuttavia, in questo caso, non ci sarebbe quindi una reale volontà di educare i cittadini alle buone pratiche del parcheggio ma, più che altro, la smania di mettergli le mani in tasca per trovare qualche soldino da mettere sul bilancio del comune.

Resta il fatto che le parole di Toninelli hanno scatenato centinaia di commenti sotto il suo post, tra chi ha cavalcato la polemica, chi ha ironizzato sull’ex ministro. “E che problema è, pagala”, risponde un utente, “Paga la multa e falla finita” scrive un altro fruitore della rete, mentre c’è chi fa i “complimenti alla polizia municipale che fa il proprio lavoro”. “La legge è legge o pensava di essere immune?”, è la domanda posta da un ulteriore profilo.

Sotto questo punto di vista non si è risparmiato nemmeno il sindaco, naturalmente bersagliato nelle ultime da link condivisi a raffica. Federico Marchesi ha comunque optato per smorzare i toni, ironizzando sulla vicenda: “Senza fare alcuna polemica, è capitato anche a me lo scorso anno. Ho preso la multa e ho pagato - ha raccontato -.

Le regole sono regole e, vale per tutti”. Un modo di dire, questo del primo cittadino di Castelleone, che ricorda vagamente l’dei bei tempi andati dei 5 Stelle. Quando si dice: il tempo è galantuomo.