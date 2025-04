Da ministro a "motivatore", Toninelli si ricicla ancora

Ascolta ora 00:00 00:00

Che fine ha fatto Danilo Toninelli? Nella sua costante ricerca del riciclo e di nuove opportunità di guadagno ha deciso di buttarsi sui social e di diventare facilitatore psicologo. L'ex ministro andrà a fare lo psicologo? Non esattamente perché, come dice al Corriere della sera, " cercherò di aiutare chi si registrerà, come speaker e motivatore ". Sarà, quindi, una sorta di mental coach per gli iscritti anche se questa sua nuova veste non è particolarmente credibile, visti i trascorsi, il che potrebbe trasformarsi in un boomerang per questa nuova attività, benché l'ex ministro possa contare sull'appoggio di una socia psicologa e di un social media manager, Anna ed Emanuele Falzarano.

Potrebbe trovare un bacino rigoglioso di utenti tra quelli che frequentano la sua pagina di YouTube "Controinformazione", che talvolta tende al complottismo ma, d'altronde, sui social tutto fa brodo e per un like in più si fa pure questo. Attualmente, Toninelli lavora come assicuratore (di nuovo), fa la spola tra Crema e Milano e sostiene di aver chiuso con la politica attiva. Qualcuno potrebbe anche esultare questa sua decisione alla luce dei risultati del passato ma l'ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti tira dritto ed è pronto a catapultarsi in questa nuova avventura, seppellendo per sempre l'esperienza con il Movimento 5 stelle. Lui, grillino duro e puro che non ha voluto tradire il fondatore Beppe Grillo, è anche uno dei pochi ad accettare la regola del doppio mandato.

" La battaglia politica da eletto non la farò mai più. Perché ho il sacro rispetto della regola dei due mandati ", ha dichiarato Toninelli, ammettendo al Corriere di non avere più notizie di Grillo da Natale. Hanno chiuso i rapporti o l'ex senatore è troppo impegnato a seguire la sua nuova creatura? " Questo era il mio sogno nel cassetto: continuare ad aiutare gli altri dopo la fine di un altro sogno, quello dei Cinque stelle ", ha detto ancora al quotidiano di via Solferino. Per accreditare la sua figura come pater di una piattaforma di facilitazione per chi cerca uno psicologo, ha raccontato anche un aspetto inedito del suo passato: " Sono cresciuto in una famiglia disfunzionale, nell’affettività e nelle relazioni.

Da ragazzo: ne sono uscito solo dopo un lungo tempo, lavorando su me stesso. So bene cosa sia la malattia mentale e quanto sia importante avere il terapeuta giusto". E chissà se basterà a renderlo credibile anche al di fuori della comunità pentastellata.