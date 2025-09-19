Lega, grazie a ministro Valditara per presenza a Istituto Zerboni di Torino

“Ringraziamo il ministro Giuseppe Valditara per l’ottimo lavoro che sta facendo alla guida del Ministero dell’Istruzione e per aver voluto essere presente questa mattina all’Istituto Zerboni, una scuola della periferia torinese, in un contesto sociale non semplice. La sua visita dimostra quanto tenga al dialogo diretto con studenti, docenti e territori, anche quelli più complessi. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al ministro per le contestazioni ricevute. Fischi, insulti, lancio di fumogeni e tentativi di forzare il blocco della polizia non sono un’espressione di dissenso civile, ma segnali di intolleranza e violenza politica. Spiace constatare che, ancora una volta, una manifestazione che avrebbe potuto essere un confronto pacifico si sia trasformata nell’ennesimo episodio di tensione, con l’impiego di un ingente numero di Forze dell’ordine, cui va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente.

A Torino, ormai, si ripete da anni lo stesso copione: ma non ci faremo intimidire da chi vuole far tacere il dialogo e il confronto democratico”. Così i deputati della Lega Elena Maccanti, segretario provinciale a Torino, e Alessandro Benvenuto, questore della Camera.