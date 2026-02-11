Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |L'ultima teoria

"A Torino una trappola di Piantedosi". L’accusa del parlamentare di Avs per il corteo di Askatasuna

Marco Grimaldi, che il 31 gennaio (e non solo) era in piazza con il centro sociale ora accusa il ministro dell’Interno per i gravi scontri che si sono verificati durante il corteo

"A Torino una trappola di Piantedosi". L’accusa del parlamentare di Avs per il corteo di Askatasuna
00:00 00:00

I disordini del 31 gennaio a Torino continuano a far discutere e a essere oggetto di dibattito: mai negli ultimi anni si era vista una simile violenza da parte delle frange antagoniste durante un corteo. Lo Stato ha fatto sentire la sua voce ma sono numerosi i tentativi che si rincorrono da parte degli antagonisti per deresponsabilizzarsi, per convincere gli altri e convincere se stessi che hanno agito bene e che c’è stata, al contrario, scorrettezza da parte delle forze dell’ordine. A questi tentativi ora se ne affianca anche uno di matrice politica, che arriva direttamente dal parlamento con le parole del parlamentare Marco Grimaldi, vice-capogruppo alla Camera per Avs, che dai microfoni di Radio 24 nel programma “24 Mattino” propone una ricostruzione che tende a trovare quasi una giustificazione per quanto visto.

Nuove rivendicazioni anarchiche. Obiettivo Valsusa per Askatasuna

“Mi sembra abbastanza chiaro che c'erano più di mille agenti durante la manifestazione di due settimane fa. Lei sa quanti ce ne erano davanti all'Askatasuna? Solo 50 su 1000. Sa che cosa è successo in quelle ore? La Prefettura, su ordine di Piantedosi, ha aperto una zona rossa che doveva essere inviolabile e non permeabile”, ha dichiarato l’esponente del partito più a sinistra del parlamento, che quel giorno era per altro in piazza con il centro sociale Askatasuna. “Si immagini se quelle 50mila persone pacifiche avessero in qualche modo forzato l'ingresso dell'intero corteo in quella zona rossa, magicamente aperta: sarebbe stata una mattanza. Per questo dico: Piantedosi non solo deve smettere di strumentalizzare noi e le forze pacifiche che animano quelle piazze, ma anche di creare trappole”, ha aggiunto Grimaldi.

Minacce rosse alla pg anti-Askatasuna

Si tratta di un’accusa esplicita e grave al ministero dell’Interno da parte di un parlamentare, come poche se ne ricordano nella storia recente della Repubblica. “Se si istituisce una zona rossa che deve essere inviolabile, è normale che, mentre un corteo di 50mila persone attraversa Corso Regina, questa venga magicamente aperta, quasi a invitare chi vuole a venire a fare scontri? Certo, si sono staccate frange arrivate da tutta Europa, ma la gran parte della manifestazione ha tirato dritto, gridando ‘avanti!’ per non cadere in quella trappola”.

Si attendono ora le repliche a queste affermazioni ma difficilmente ci saranno prese di distanza da parte della sinistra a fronte di accuse di questo calibro, che rischiano di alimentare ulteriormente l’antagonismo delle frange più estreme.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica