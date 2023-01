"Tutor in classe per studenti difficili". L'agenda 2023 del ministro Valditara

Lotta alla dispersione scolastica, divieto dell’uso di cellulari in classe e riforma dell’alternanza scuola – lavoro. Sono tante le novità che interessano il mondo della scuola a partire dal 2023. Adesso spunta l’ipotesi di una nuova figura scolastica: il docente tutor per ogni gruppo di classe. Il ministro della Pubblica Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara annuncia il suo piano “rivoluzionario” e disegna l’agenda scolastica 2023 dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Il docente tutor

Il ministro Valditara, interpellato dal Messaggero, annuncia quella che definisce una vera e propria “rivoluzione” . A partire dal prossimo anno verrà introdotta una nuova figura: un tutor in classe sia per gli studenti “difficili” sia per quelli più bravi. “Verrà introdotta la figura del docente tutor per ogni gruppo classe - annuncia il ministro - il docente dovrà avere una formazione particolare e dovrà essere pagato di più” . Il docente, riassumendo, dovrà avere una formazione specifica e uno stipendio più alto. Il suo compito sarà quello di seguire in particolare i ragazzi “con maggiori difficoltà di apprendimento” ma anche quelli più bravi che “magari in classe si annoiano e hanno bisogno di accelerare” . La figura del tutor “entrerà in azione il prossimo anno scolastico” . Nel mentre, il ministro prevede di avviare una formazione specifica per i nuovi docenti.

Combattere la dispersione scolastica

Ma la grande sfida del governo di centro destra rimane la stessa: combattere la dispersione scolastica. Un tallone d’Achille italiano che colpisce in particolare le regioni del Mezzogiorno. I dati presentati dal ministro sono preoccupanti: “In Italia il 13,2% dei ragazzi tra 15 e 19 anni non studia e non lavora” . E il confronto con gli altri paesi europei è da brividi. “Per fare degli esempi, in Germania la percentuale è del 5%, in Portogallo del 2,6% e in Svezia del 2,5%” . L’obiettivo del ministro dalla Pubblica Istruzione per i prossimi anni scolastici è uno solo: “portare questo dato sotto il dieci per cento” . Per farlo, il ministro Valditara, indica alcune possibili soluzioni. Innazitutto servono professori più motivati e autorevoli e “per questo, tra le prime cose fatte, c’è la stipula del contratto con aumenti medi di 124 euro al mese” . Ma non solo, “ci sono gli stanziamenti portati da 200 a 255 milioni per le palestre scolastiche” e nel mirino del ministro finiscono anche le ristrutturazioni degli edifici scolastici: “Si va a scuola più volentieri se l’istituto è bello e luminoso” .

Il divieto dei cellulari in classe

Giuseppe Valditara tiene il punto anche sul divieto dei cellulari in classe, norma fortemente attaccata dalle opposizioni. “È l’uso improprio che ho ribadito essere vietato – precisa il ministro – non certo quello a scopo didattico” . Una frase che mette a tacere tutte le critiche avanzate dalla sinistra. “Non è, come qualcuno ha detto, un provvedimento contro la modernità” . I modi per rispettare il divieto in classe sono molteplici e nessuno di questi, ribadisce il ministro, va contro la digitalizzazione scolastica prevista nel programma Next Generation EU: "Nel Pnrr sono stanziati 2,1 miliardi per la digitalizzazione. Vorrei che tutte le scuole si dotassero di strumenti per fare video lezione con docenti italiani o stranieri".

La nuova alternanza scuola-lavoro