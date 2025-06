“Tutta l’Italia fa il tifo per voi”. Il messaggio di Meloni ai maturandi 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

È la notte prima degli esami per i maturandi italiani. Sono poco più di 520mila gli studenti che si apprestano ad affrontare l'ultima prova del lungo viaggio scolastico prima di approdare nel mondo dei grandi, degli adulti. C'è chi sceglierà di continuare gli studi, chi di entrare subito nel mondo del lavoro ma tutti ricorderanno con sollievo, ma anche con un pizzico di malinconia, questa notte e i prossimi giorni. " Domani non sarete soli. Con voi ci saranno la vostra storia, la vostra personalità, il vostro coraggio.Fate del vostro meglio, con serietà e passione. L'Italia ha bisogno di giovani determinati, capaci di affrontare le sfide e costruire il domani. E ricordate: tutta l'Italia fa il tifo per voi. E io, da Presidente del Consiglio, sono orgogliosa di voi. In bocca al lupo, e forza ", ha detto Giorgia Meloni in un messaggio inviato a Skuola.net, diventato quasi tradizione prima della maturità.

" Questa è una notte speciale. Lo so bene, perché la notte prima degli esami non si dimentica mai. È un mix di emozione, tensione, attesa. C'è chi ripassa l'ultima volta, chi non riesce a dormire, chi cerca di tenere a bada l'ansia. È normale: domani affronterete una prova importante. L'esame di maturità è una tappa significativa del vostro percorso. Serve a misurare le conoscenze, certo, ma anche a mettervi alla prova ", ha aggiunto il premier sottolineando che, dopo tutto, " è questo il suo vero valore: dimostrare a voi stessi quanto siete cresciuti, quanto siete pronti ad affrontare il futuro ".

Così come chi ci è passato negli anni precedenti, Meloni sottolinea che sa " che non è stato un cammino semplice. Avete attraversato anni complessi, segnati dalla pandemia e da grandi cambiamenti. Ma proprio per questo, il traguardo che state raggiungendo vale ancora di più ". La prima prova che gli studenti affronteranno domani sarà il tema e come ogni anno si sono rincorse le più improbabili voci circa le possibili tracce che verranno proposte.

Notte di lacrime e preghiere

La certezza su quali siano si avrà solamente domani nel momento in cui verranno aperti i plichi, che questa notte sono tenuti in custodia nelle caserme e nelle questure. Notte prima degli esami, "".