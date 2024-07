Gli olandesi e la serra per le canne a Bologna. Cosa ha detto l'ex sardina Santori

screen da Etvrete7

Nuovo look, stesse battaglie. Il capo sardina per eccellenza, Mattia Santori, rompe il silenzio con un post pubblicato su Instagram e una breve intervista a Etvrete7, un’emittente tv emiliana. E più della nuova chioma bionda ossigenata a stupire sono le risposte dell’ex leader delle Sardine. Incalzato in primis sulle nuove sfide del Bologna, con uno sguardo alla storica qualificazione in Champions della squadra, Santori – abbandonati i panni dell’agitatore di piazza - risponde seriamente alle domande più scherzose del giornalista.

Dagli eventi sportivi che interesseranno Bologna e d’intorni alla maxi serra per “fumare canne” tutti insieme, infatti, il passo è più breve del previsto. "Come destinazione abbiamo dimostrato di saper gestire e sfruttare gli eventi internazionali a livello sportivo” , esordisce Santori. E aggiunge: “Abbiamo un'interlocuzione in corso con la società perché sappiamo che già da settembre c'è un Bologna Calcio da portare in giro per l'Europa e l'Europa che viene a Bologna”. "C'è qualche spunto? Qualcosa di concreto? ", gli chiede l'intervistatore. "Ancora no, siamo in interlocuzione, usciremo col programma quando lo avremo" , risponde la sardina.

Da qui la situazione comincia a sfuggire di mano. "Per esempio se venisse una squadra olandese con tutti i ragazzi che si fanno delle canne in piazza, una grande serra... sarebbe interessante come inclusività...” , chiede con tono scherzoso il giornalista. Ma Santori, incalzato sul suo dossier preferito, non può esimersi e risponde seriamente. "Come Coppa Davis, quando sappiamo quali squadre arrivano ci muoviamo sul mercato di riferimento e la stessa cosa faremo sul calcio" , rilancia l’ex capo sardina. I commenti sui social non si sprecano. “Vorrei conoscere tutte quelle persone che hanno votato questo soggetto ”, risponde un utente. E ancora: “Non ha nemmeno capito la battuta – coglie il punto un follower – sarà troppo farcito”.

Niente da fare. A Santori I vestiti da “politico di professione”, da consigliere comunale in quota dem a Bologna, stanno ancora molto stretti. Il richiamo della piazza è sempre dietro l’angolo. E infatti, come ribadito di recente in un’intervista a Repubblica, Santori aveva raccontato di avere una piccola coltivazione di cannabis in casa e di aver raccolto quest’anno 60 grammi, frutto di tre piantine. “Mi faccio le canne da quando ho 18 anni ”, ha ammesso il consigliere Pd.

"Poi –ha detto– un giorno mia sorella è rientrata da Amsterdam e mi ha portato dei semi, li ho piantati e al terzo tentativo sono cresciuti. Insomma, non solo la consumo, ma la autoproduco per uso personale”.