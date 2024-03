Tutti i filoputiniani candidati alle Europee con la lista di Michele Santoro

Michele Santoro ha presentato i candidati alle Europee della sua lista ‘Pace, terra, dignità’ all'insegna del "pensiero critico", soprattutto in politica estera. Il riferimento è chiaramente alla guerra in Ucraina e alla posizione di molti esponenenti che hanno abbracciato il progetti politico dell'ex conduttore Rai.

Tra loro, come fa notare Repubblica, c'è Benedetta Sabene, autrice del libro Ucraina, controstoria di un conflitto. Oltre i miti occidentali. “Dover ripetere ‘condanno l’invasione russa, supporto il popolo ucraino’ prima ancora di esprimere il mio pensiero ha iniziato - scrive Sabene nell'introduzione del suo saggio - a ricordarmi la preghierina rassicurante e stucchevole che, da bravi bambini recitavamo prima di dormire e mangiare per fare contenti mamma e papà”. Secondo Sabene: “ la dicotomia tra sistema democratico occidentale e autocrazia russa ha una connotazione propagandistica" che non funziona perché l’Ucraina ha un sistema politico molto lontano da quello di una democrazia liberale e perché la presenza del neonazismo in quel Paese " rappresenta un unicum mondiale”. Lo scrittore russo naturalizzato italiano e autore del bestseller Educazione siberiana, Nicolaj Lilin, ritiene che tutti i Paesi baltici siano pieni di nazisti. Secondo Lilin e non ha dubbi: “Quella della Russia non è una guerra, sono operazioni locali limitate”.