La lista di Santoro? Tutto rinviato: tra i "pacifisti" è già guerra

La presentazione della lista "Pace, terra e dignità" doveva essere il battesimo di Michele Santoro come leader politico di un progetto di sinistra pacifista, ambientalista e progressista. E, invece, l’evento non si è tenuto. Il luogo scelto era quello delle grandi occasioni, la sede dell’associazione stampa estera che, però, in questi giorni è chiusa.

"Della presentazione non sappiamo nulla. Di sicuro non è qui perché noi siamo in fase di trasloco" , è la risposta che arriva dal centralino dello storico palazzo di via dell’Umiltà che i giornalisti stranieri si apprestano a salutare. I colleghi giornalisti delle agenzie e quelli delle televisioni che, bazzicando abitualmente le vie del Palazzo, sono ben informati di questo tipo di eventi non sanno nulla. Il mistero nel corso della mattinata si infittisce anche perché alcune componenti danno versioni discordanti sull’annullamento della conferenza stampa. L’entourage di Santoro fa sapere che c’è stata "un’errata comunicazione" e che non era stata fissata nessuna data. "È ancora tutto in ebollizione. Non possiamo né confermare né smentire che Santoro si candiderà. A breve sarà lui a dare una comunicazione ufficiale" , dicono. Da Mera25, la diramazione italiana di Diem25, il progetto politico dell’ex ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, "padrino politico" dell’operazione di Santoro, arriva la premessa di rito: "Non ci sono nubi all’orizzonte" . Ma, poi, un po’ sibillinamente si parla di un rinvio dovuto a "sopraggiunte dinamiche politiche" .

Che il progetto stia per naufragare ancor prima di partire? L’arcano viene svelato solo in tarda sera quando Giorgio Cremaschi, ex sindacalista Fiom ed esponente di spicco di Potere al Popolo, intercettato telefonicamente dal Giornale, chiarisce: "Siamo filopalestinesi e contro la Nato. Noi eravamo in piazza a Milano accanto a Franca Caffa (la 95enne divenuta famosa per il battibecco con il carabiniere che ha disconosciuto Mattarella ndr) e sulla politica estera abbiamo espresso delle posizioni chiare a Santoro, ma non abbiamo ricevuto delle risposte soddisfacenti" . La sentenza è una sola: "Non aderiremo al progetto di Santoro" .