"Schlein vuole una Ue hippie senza difesa". Meloni smonta la sinistra

"Ho letto cose bizzarre per la mia presenza qui come la teoria che volevo concedermi una scorribanda tra i moderati ma dopo l'intervento di Calenda porto io la moderazione". Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha esordito il suo intervento al congresso di Azione, smentendo le ricostruzioni giornalistiche secondo cui la sua presenza all'evento dei centristi di Carlo Calenda fosse un "segnale" ai suoi alleati e che lei sia "pronta a sostituirli".

"In Italia si passa dalla criminalizzazione tra schieramenti a fare il Governo insieme ma questo non è mai stata la mia cifra", ha detto Meloni spiegando poi che la sua presenza al congresso di Azione ha una motivazione "molto più banale e profonda". "Vengo da una storia politica di una comunità che ha fatto del confronto con le idee anche più distanti la sua cifra senza che il confronto potesse mai mettere in discussione l'identità", ha spiegato il presidente del Consiglio secondo cui "la politica in democrazia si fonda su questo". Meloni ha, poi, denunciato "uno dei limiti della politica italiana", ossia che l'interesse di partito sia spesso anteposto all'interesse nazionale. "Tutto viene letto con la lente dell'ideologia", ha detto.

Meloni, ha preso di mira i due principali leader dell'opposizione: “Sento leader in Italia che invocano la rottura con gli Stati Uniti, Schlein dice che non possono essere nostri alleati. E ci sono altri leader che al contempo sostengono la linea che l’Europa non debba spendere risorse per la propria sicurezza". E ha attaccato: "Non capisco: la proposta è rompere ogni forma di alleanza con gli Usa ma chiedere loro di difendere e occuparsi della nostra sicurezza lo stesso o - si è chiesta Meloni - la proposta è che l’Europa diventi una grande comunità hippie demilitarizzata che spera nella buona fede delle altre potenze straniere?". E, poi, ha aggiunto: "Delle due, l’una, altrimenti dobbiamo ragionare in maniera seria". Secondo Meloni, dunque, le spese in difesa e sicurezza "sono il prezzo della libertà: se chiedi a qualcuno di garantire la tua difesa devi sapere che quel qualcuno non lo farà gratis". Il premier, infine, dopo aver ribadito la bontà della sua scelta di sostenere l'Ucraina anche quando si trovava all'opposizione del governo Draghi, ha attaccato Conte: "Chi crede davvero in qualcosa non ribalta - ha osservato - le sue posizioni per il fatto che si trova al governo o all'opposizione come fa chi, quando era al governo sottoscrive l'impegno del 2% per le spese della difesa nella Nato e quando è all'opposizione scende in piazza per manifestare contro chi cerca di mantenere quell'impegno sottoscritto dall'Italia".

Parlando della sua intervista rilasciata al Financial Times ha voluto precisare il senso delle sue parole: "Hanno detto che è scandaloso che Meloni dichiara di stare con Trump e contro l’Europa. Io ho detto una cosa molto diversa, che sto sempre con l’Italia, che sta in Europa, e che l’Italia deve lavorare per rafforzare o difendere l’unità dell’Occidente, che è un bene molto prezioso per essere archiviato con leggerezza”. Meloni sente la responsabilità di fare il possibile "per difendere questa unità" e " per riscostruirla se necessario" e, a tal proposito, ha ringraziato Ursula von der Leyen "che oggi in una intervista non fa che ribadire questa posizione".. Il premier ha, poi, descritto il tema dei dazi come "divisivo" e ha avvertito: "non si deve reagire d’impulso ma in modo ragionato cercando un punto di equilibrio”.

Per quanto riguarda i conti pubblici, Meloni si è detta soddisfatta nel vedere lo spread a -120 punti rispetto alla data del suo insediamento e per "il successo dell'emissione dei titoli pubblici" e soprattutto fi quelli rivolti ai piccoli risparmiatori italiani "perchè è importante mettere il nostro debito nelle mani dei risparmiatori". Il presidente del Consiglio, poi, ha assicurato che il governo vigilerà affinché Stellantis rispetti gli gli "impegni senza pregiudizi e favoritismi verso le aziende che operano in Italia", mentre il Green deal "è stato un errore" perché, secondo lei, nel settore automobilistico serve un approccio "pragmatico". Meloni ha puntato il dito contro il reddito di cittadinanza e contro il Superbonus, definito "lo schema fiscale più stupido mai inventato al mondo", mentre sulla "tutela dei conti pubblici spiegando che "austerità e serietà non sono la stessa cosa". E su questo ha tenuto il punto: "Serietà è non gettare soldi dalla finestra, ed è quello che stiamo cercando di fare tra mille difficoltà. Abbiamo bloccato le operazioni che non spendevano bene i soldi degli italiani". Sul futuro alquanto incerto ha detto: "Non tutto va bene, so bene che il contesto in cui ci muoviamo fa tremare le vene dei polsi, è tutto troppo complesso e imprevedibile e dobbiamo essere preparati a molti scenari diversi". Meloni, però, ha snocciato dati incoraggianti: "Interessante il dato sull'export che ha registrato nel 2024 un surplus commerciale di circa 20 miliardi, poi i dati sul mercato del lavoro, in due anni e mezzo un milione quasi di occupati in più, prevalentemente sono contratti stabili, cresce l'occupazione femminile e poi tornano gli investimenti stranieri". Il premier ha rivolto l'invito ad Azione di "lavorare insieme" sul tema del mix energetico e sull'obiettivo comune "di puntare sulla prospettiva dell'energia nucleare per avere energia pulita, sicura, illimitata".

Premierato, autonomia e giustizia continuano a essere le tre grandi riforme che il governo intende portare a casa da qui alla fine della legislatura.

“Alla fine l’obiettivo di tutto questo dal mio punto di vista è sempre lo stesso: cercare di consegnare un’Italia migliore di quella che noi abbiamo ereditato, più consapevole del suo ruolo globale, che torna ad indicare la rotta, consapevole che può ancora stupire il mondo”, ha quindi concluso Meloni, citando Enrnst Friedrich Schumacher: “Parlare di futuro è utile, ma soltanto se ti spinge ad agire adesso”.