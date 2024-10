Urso a Stellantis: "Dia all'Italia ciò che è stato dato a Fiat"

Ascolta ora 00:00 00:00

Stellantis deve restare in Italia: forte e chiaro il ministro Adolfo Urso. Ospite all'assemblea di Assolombarda, il titolare delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che l'unità tra sindacato, forza politica e filiera dell'auto va mantenuta "su un bene prezioso per il Paese per confrontarsi con questa multinazionale e farle capire che l'auto è nata in Italia e in Italia deve restare" .

"Finalmente al di là di quello che è successo negli anni passati quando qualcuno che poteva decidere se ne è lavato le mani facendo come Ponzio Pilato quando è nata Stellantis, quando altri hanno posto delle regole e delle condizioni a garanzia del loro sviluppo e dei loro investimenti, è nata unità in Parlamento sulle condizioni che vanno poste a Stellantis", ha proseguito Urso, sottolineando che il governo è disposto a tutto affinchè quel piano industriale possa partire dagli investimenti in Italia perché “l'ecosistema che c'è in Italia non c'è in nessuna altra parte del mondo, ce lo invidiano” .

Urso ha colto l’occasione per annunciare la convocazione di un tavolo specifico per entrare nel vivo delle richieste che il Sistema Italia nella sua unanimità ha fatto a Stellantis. “Dia all'Italia quello che l'Italia ha dato alla Fiat in questi decenni" , il messaggio del ministro in quota FdI: "Stellantis investa in Italia dove è nata l'auto europea insieme al sistema paese mantenendo l'occupazione" .

Il futuro di Stellantis continua a tenere banco e non mancano le preoccupazioni dopo l'audizione di Tavares in Parlamento e i possibili licenziamenti negli stabilimenti italiani. Sul punto è intervenuto nelle scorse ore anche Matteo Salvini: "Licenziamenti? Faremo di tutto per impedirli, soprattutto perché sono tagli ipotizzati da chi ha decine di milioni di stipendio annuo" . Il vicepremier ha rimarcato la necessità che la multinazionale rispetti "i miliardi di euro che i contribuenti italiani hanno dato negli anni a quella che era Fiat e oggi Stellantis.

Non puoi prendere miliardi e miliardi di euro di contributi pubblici e poi chiudere licenziare in Italia per scappare all'estero. Chiedo rispetto per quegli ingegneri e lavoratori che oggi sono in cassa integrazione".