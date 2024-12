"Vado a operarmi al cuore, a prestissimo". L'annuncio social del governatore Occhiuto

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato che nei prossimi giorni non sarà presente sui social. " Vi ho sempre detto tutto, faccio così anche ora. Perché sto andando a operarmi alla Dulbecco a Catanzaro. Da qualche tempo il mio cuore mi sta dando qualche problema, la valvola mitralica ", ha spiegato il governatore, che si è candidato anche alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. " Ritornerò, a prestissimo ", ha aggiunto. Il comunicato è stato affidato a un video messaggio e, stando a quanto si apprende da fonti della regione, il governatore sarebbe in queste ore in sala operatoria.

Nella nota ufficiale diffusa dal suo ufficio di gabinetto si rende noto che Occhiuto è stato costretto all'intervento a causa di " una severa insufficienza mitralica legata a un prolasso della stessa valvola cardiaca ", diagnosi ricevuta nel corso di un accertamento clinico svolto dal governatore alcuni giorni fa. " L'operazione sarà eseguita dall'equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica. Nel pomeriggio, dopo l'intervento, verrà diramato un primo bollettino medico ", conclude il portavoce.

Tanti i messaggi di incoraggiamento giunti a Occhiuto dagli esponenti politici, anche nazionali. Il vicepremier, e segretario di Fratelli d'Italia, Antonio Tajani, ha lasciato una nota di incoraggiamento al governatore: " Ti aspettiamo presto, più in forma ed energico che mai. Forza Roberto ". La senatrice di Forza Italia, e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha espresso lo stesso messaggio: " Desidero fare con sincerità e affetto gli auguri di pronta guarigione al presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto. Lo aspettiamo al più presto, più energico di prima, per continuare ad affrontare, con i consueti impegno e passione, il grande lavoro che già sta svolgendo per il bene della sua terra ".

amico, collega vicesegretario di Forza Italia, eccellente presidente della Calabria, gli auguri per l'intervento chirurgico che dovrà affrontare. Gli siamo tutti accanto e lo stringiamo in un grande abbraccio. Non vediamo l'ora di averlo di nuovo con noi

La deputata e vicesegretario nazionale di Forza Italia,, si è unita al coro degli auguri per "".