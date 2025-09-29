Elezioni regionali in Valle d'Aosta, al via lo spoglio: centrodestra avanti

Spoglio iniziato a partire dalle ore 8 di mattina di oggi quello per le elezioni regionali in Valle d'Aosta. Ieri, dalle 7 alle 23, i cittadini valdostani aventi diritto di voto si sono potuti recare ai seggi per decidere i componenti del nuovo Consiglio locale che, una volta proclamato e insediato, sceglierà il nuovo presidente della Giunta con maggioranza assoluta (almeno 18 voti su 35 menbri). In questa regione, infatti, non è prevista l'elezione diretta del governatore da parte degli elettori, ognuni dei quali ha potuto esprimere fino a tre preferenze per i candidati consiglieri della lista votata.

Con un affluenza definitiva pari al 62,98%, i primi dati parziali (23% delle schede scrutinate) vedono in testa il partito autonomista dell'Union Valdotaine con il 26%, seguito da Autonomisti di Centro al 13,8%, Forza Italia al 12,6%, Fratelli d'Italia all'11,7%, Partito Democratico al 9,5%, Lega all'8,8%, la lista civica unitaria "Valle d'Aosta Aperta" al 6,6%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,4%. Al momento, quindi, la somma dei tre partiti guidati rispettivamente da Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini guiderebbero la classifica di consenso con il 33,2%.

Se il centrodestra si è presentato come un'unica coalizione, come accade del resto a livello nazionale, dall'altra parte Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra si sono presentati separatamente, con il Movimento 5 Stelle che fa parte addirittura di un'altra alleanza chiamata "Valle d'Aosta Aperta".

Alla lista o al gruppo di liste che ottiene almeno il 42% dei voti validi viene assegnato unpari a 21 seggi. Se nessuna lista o gruppo raggiunge questa soglia, i seggi verranno ripartiti secondo un criterio puramente proporzionale.