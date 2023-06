"Valore esemplare". Da Pavia la prima intitolazione di un parco in Lombardia per il Cav

Mentre il Comune di Milano si trincera dietro la burocrazia per non avere il coraggio di intitolare un'indicazione toponomastica a Silvio Berlusconi, altre amministrazioni si stanno muovendo in modo diverso. Una necessità che deriva da una forte richiesta e partecipazione popolare per un uomo che, sebbene abbia avuto nemici, ha avuto tantissimi ammiratori e sostenitori, anche nei suoi detrattori. Ne è un esempio l'iter avviato dal Comune di Lardirago, circa 1200 abitanti in provincia di Pavia.

Nella cittadina dell'Olona si è deciso di intitolare un parco " visto il tributo delle più alte autorità istituzionali, che hanno tributato al presidente Berlusconi gli onori e i meriti degli statisti più importanti della nostra Repubblica ". Tra le ragioni per le quali l'amministrazione ha deciso di intraprendere questa strada, come si legge nel documento inviato al prefetto di Pavia, ci sono anche " il valore esemplare della parabola professionale, umana e politica del presidente Berlusconi, che ha le sue radici profonde nella cultura operosa lombarda " e " i legami profondissimi tra il presidente Berlusconi e il tessuto imprenditoriale e civile della nostra nazione ".

Facendo riferimento alla legge che non permette l'intitolazione di vie, parchi, monumenti ecc. a personalità scomparse da meno di 10 anni, come riferito dal sindaco Sala nella sua negazione a chi gli chiedeva se il Comune avesse agito, il sindaco di Lardirago si è rivolto al prefetto di Pavia per chiedere l'autorizzazione in deroga a procedere in tal senso. L'intento è quello di intitolare all'ex premier il parco pubblico adiacente all'edificio comunale, che è tutt'oggi in attesa di ricevere fondi pubblici per la sua riqualificazione. Non è il primo Comune che decide di avviare l'iter di intitolazione in onore di Silvio Berlusconi: ad Apricena, in provincia di Foggia, il Consiglio comunale ha già approvato l'avvio del procedimento per una strada a nome del Cavaliere.

La Regione Lombardia, invece, comunicherà lunedì quale luogo di palazzo Lombardia intitolerà a Silvio Berlusconi, anche se indiscrezioni riferiscono che potrebbe essere il belvedere al 39esimo piano, dal quale si ha una vista straordinaria a 360 gradi su Milano, la città che il Cavaliere ha amato, da sempre legata alla sua vita.