"Valuterò la proposta". Vannacci pronto a scendere in campo?

Roberto Vannacci non scoglie le riserve ma ci pensa. L'ipotesi che il generale e autore del libro Il mondo al contrario possa candidarsi alle prossime europee continua ad aleggiare, soprattutto dopo che Matteo Salvini aveva aperto uno spiraglio in tal senso e teso una mano all'ex comandante dei parà. "A me piacerebbe, perché è un'altra vittima della sinistra radical chic contro le libertà", aveva detto il segretario federale della Lega a Quarta Repubblica su Rete4. A pochi giorni da quelle affermazioni, Vannacci ha risposto per la prima volta a una precisa domanda su un suo possibile impegno politico.

Interpellato al riguardo durante il talk show Zona Bianca, il generale ha affermato: "Ringrazio il ministro Salvini, ma non ci siamo ancora sentiti. Mi riservo di valutare e quando avrò deciso lo farò sapere". Dunque, al momento, nessuna risposta definitiva. Né in un senso, né nell'altro. "Sono un cittadino libero che ha scritto un libro con le sue opinioni che risultano condivise da molti lettori. Alle presentazioni c'è molto entusiasmo", ha proseguito il militare. E sull'impegno in politica ha di nuovo osservato: "Sono disposto a valutare con lucidità anche offerte che arrivino dal Pd, ma penso che non arriveranno".

Una chiosa quasi provocatoria, dal momento che i dem hanno sempre criticato l'ex capo della Folgore per i contenuti del suo libro Il mondo al contrario, le cui presentazioni continuano a registrare forti presenze in tutta Italia. Commentando questa attenzione di pubblico, Vannacci ha risposto così a quanti sostengono che questi incontri pubblici assomiglino all'avvio di una possibile campagna elettorale: "Questa è una strumentalizzazione politica. Io continuo a presentare il mio libro e qualcuno lo interpreta in chiave politica, ma questo non ha nulla a che vedere con quel che faccio io".

E a proposito di libri, Vannacci non ha escluso del tutto l'eventualità di scrivere un nuovo manuale. "È un'idea che ho in testa. Ho tante materiale, sto valutando. Vedremo", ha osservato. E poi: "Sono uscite fuori molte notizie riguardo a un mio eventuale scritto, non ho mai confermato". Al riguardo, il militare ha ribadito di non poter ancora confermare se e quando uscirà. In ogni caso - ha aggiunto - "non sarà un libro per fare campagna elettorale", ma sarebbe "un libro che esporrebbe le idee di Roberto Vannacci".