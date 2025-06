Il vandalismo sociale

Non conosco nei dettagli i motivi della protesta con sciopero annesso messa in atto dai metalmeccanici, immagino sia fondata e comunque legittima come tutte le proteste, anche quelle che ieri hanno paralizzato, dentro regole concordate e accettate dalle parti, il trasporto pubblico guarda caso nel primo weekend estivo. Ma quello che è successo a Bologna va oltre: il lungo corteo di tute blu a un certo punto ha deviato dal percorso autorizzato e si è infilato in tangenziale bloccando il traffico per un paio d'ore. In base alla nuova legge sulla sicurezza appena approvata questo fatto costituisce reato e il questore ha fatto sapere che i responsabili saranno identificati e denunciati. È la prima volta che accade ed è ovvio che si tratta di una provocazione organizzata per poter far dire ai leader della sinistra

che «il governo vuole comprimere le libertà sindacali e di protesta», ritornello che ci porteremo appresso per mesi. È evidente anche a uno stupido che gli unici che vogliono comprimere le libertà sono coloro che hanno invaso la tangenziale sottraendo senza alcun preavviso a cittadini e lavoratori totalmente estranei alla vertenza, e quindi incolpevoli, la libertà di movimento. È cosa che non ha nulla a che fare con la libertà di protesta, si tratta di un atto di vandalismo sociale e civile inaccettabile, fatto apposta per dichiararsi martiri di un regime che esiste solo nelle loro menti offuscate dall'ideologia e quindi dall'odio. C'è da augurarsi che chi di dovere non si faccia intimidire, la libertà di protesta non può venire prima di altre altrettanto importanti. Se il sindacato ha in

mente di trascinare il Paese in una sorta di far west se ne assumerà la responsabilità, ma non penso ne trarrà particolari benefici.

Quando l'operaio trascinato ieri in tangenziale si troverà intrappolato per ore in autostrada per un blocco stradale capirà quanto sia stato stupido aver fatto la parte dell'utile idiota al servizio di sindacalisti e politici, cioè di non lavoratori, che hanno a cuore tutt'altro che il suo benessere e la crescita del Paese. E a quel punto è possibile che guarderà sia il governo che il decreto sicurezza sotto un'altra luce.