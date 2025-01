Caso Almasri, Vespa difende Meloni ma la sinistra lo crocifigge: "Sa di regime"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tiene banco il caso Almasri. La Procura di Roma ha firmato l’informazione di garanzia a Giorgia Meloni e ad altri tre esponenti del governo ipotizzando i reati di favoreggiamento e peculato per la scarcerazione e il rimpatrio del generale libico. Ieri è arrivato l’affondo frontale del primo ministro nei confronti della sceneggiatura, ma ora il dibattito politico coinvolge anche Bruno Vespa. Il giornalista è infatti finito nel mirino della sinistra e dell’Usigrai per aver espresso il suo giudizio sulla vicenda. “Portavoce della Meloni” l’addebito nei suoi confronti.

Al termine del dibattito a “Cinque minuti”, su Rai 1, tra Angelo Bonelli e Francesco Paolo Sisto sul caso Almasri, Vespa ha preso la parola e ha tenuto a evidenziare: "Quello che i signori dietro la lucetta rossa non sanno ma che i parlamentari di ogni partito sanno è che in ogni Stato si fanno delle cose sporchissime, anche trattando con i torturatori per la sicurezza nazionale, questo avviene in tutti gli Stati del mondo".

Dal Pd al M5s, l’opposizione ha biasimato senza mezzi termini il volto Rai. ”Ha superato se stesso. Altro che terza Camera, è diventato il portavoce ufficiale di Palazzo Chigi" il j’accuse di Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd. Sulla stessa lunghezza d’onda i 5 Stelle con gli esponenti della commissione Vigilanza Rai: “Ieri sera, nel suo programma Cinque Minuti su Rai1, Bruno Vespa ha superato ogni limite [...] Il tema non è che prima c'erano quelli di sinistra a proteggere i governi di sinistra e ora che Vespa fa più o meno lo stesso con un governo di destra dobbiamo urlare allo scandalo. Il punto è che per noi quel modo di gestire il Servizio Pubblico era sbagliato ieri come lo è oggi. Ma nel caso di Vespa c'è di più, perché conduce uno spazio dopo il Tg1 dove sono necessari massima prudenza ed equilibrio. Esattamente quello che ieri sera è mancato, visto che Vespa è stato il megafono più acceso del governo Meloni”.

Anche l'Usigrai non ha lesinato critiche. "L'arringa di Bruno Vespa sugli Stati che fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l'approfondimento giornalistico di Rai1.

Cosi non è informazione ma propaganda che sa di regime" l'attacco dell'organizzazione sindacale: "Dalla Rai e dalle Redazione di Tg, Gr e Programmi deve arrivare ai cittadini una informazione completa e chiara sulle modalità e le responsabilità che ruotano intorno ai fatti. Le chiose di Vespa o i servizi che mettono in relazione fatti diversi non spiegano cosa sia accaduto, ma alimentano solo speculazioni che non fanno bene all'informazione di servizio pubblico e alla Rai".