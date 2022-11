"Violenza fisica e psicologica ripugnanti". Il messaggio del Cav per le donne

Il 25 novembre è stata scelta come data simbolica per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un giorno per accendere i riflettori e sensibilizzare quanto più possibile contro gli abusi e contro ogni tipo di violenza, sia fisica, che verbale, che psicologica, che ogni giorno subiscono migliaia di donne in tutta Italia e milioni nel mondo. La politica si è spesa in tal senso, con messaggi rivolti sia alle donne che agli uomini, perché tutti devono essere sensibilizzati contro una piaga che fa ogni anno centinaia di vittime solo nel nostro Paese.

Tra chi si è unito al coro di denuncia e sensibilizzazione c'è anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha registrato un breve video per questa occasione rivolgendosi esclusivamente alle donne. " Care amiche, la libertà e la dignità della donna sono troppo spesso violate da forme di violenza fisica o psicologica davvero ripugnanti, che ne limitano i diritti e ne violano la dignità. Negli anni, abbiamo adottato misure per combattere la violenza sulle donne, con l'istituzione del reato di stalking, con l'inasprimento delle pene in caso di stupro o omicidio in seguito a violenza carnale. Noi abbiamo anche introdotto il patrocinio gratuito a carico dello Stato ", dice Silvio Berlusconi, ricordando alcune delle conquiste portate avanti dal centrodestra negli ultimi anni.