Qatargate, corruzione da straccioni: qualcosa non torna

Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Ovvero la Zanzara e la Zuppa, due programmi di successo che si mescolano per leggere i giornali del giorno. In diretta dagli IBM Studios di Milano, dove è in corso La Ripartenza, l'evento ideato dal vicedirettore del Giornale, i due giornalisti conducono una rassegna stampa a modo loro.

00.00 Benvenuti ai commensali, oggi siamo con Giuseppe Cruciani e la nostra Zanzara nella Zuppa.

01.00 Cruciani e la polemica sulle donne nei panel.

02.50 La cattura di Matteo Messina Denaro: Porro e Cruciani non la pensano allo stesso modo. È giusto ammanettarlo oppure no?

09.00 Perché tutta questa attenzione alla malattia di Messina Denaro?

09.30 Dalla piccola cella del boss alle bollette: tutte le balle dei giornali

13.40 Il Qatargate? Corruzione di straccioni, qualcosa non torna.

19.00 Lo scandalo della procura di Milano su Eni

20.20 Il magistrato donna che si fa chiamare procuratore generale "perché mi suona meglio"

21.50 Concita De Gregorio, ma che scrivi?

25.00 L'idea illiberale di Schillaci: vuole vietare la sigaretta

27.30 La polemica su Ignazio La Russa che va agli incontri elettorali da presidente del Senato

29.00 Scandalo Eni, indagati i pm. Ma i giornali tutti zitti

31.00 Le proposte degli eletti di Fratelli d'Italia: dall'aborto alla commissione d'inchiesta sugli anni di piombo

32.00 Andrea Agnelli molla tutto e le elezioni del Csm: l'appello di Cruciani a Piero Sansonetti

34.00 Cruciani e i mafiosi tutti liberi, ma hanno sciolto un bambino nell'acido: "Il 41bis non è una tortura"

36.00 Saluti ai commensali. Ricordatevi che con Cruciani ci vediamo alla Zanzara nella zuppa al Petruzzelli di Bari.