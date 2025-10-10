Investe in auto due donne di 84 e 86 anni. Lei ne ha 79

Quando l'investitrice si è fermata per prestare i primi soccorsi alle due donne che aveva appena falciato alla guida della sua auto, ha capito sconcertata che si trattava di due quasi coetanee o giù di lì. È successo ieri mattina a Quarto Oggiaro quando due anziane di 86 e 84 anni sono state investite mentre attraversavano la strada a piedi da una vettura guidata da una 79enne. Una delle due è molto grave.

Al momento dell'investimento, avvenuto in via Antonio Aldini, le due amiche erano a braccetto e si sostenevano l'una con l'altra per oltrepassare la carreggiata, purtroppo non sulle strisce pedonali che si trovano decisamente più in là.

L'investitrice, particolarmente commossa e allarmata per quanto accaduto, ha spiegato alla Polizia locale, giunta sul posto insieme alle ambulanze e alle auto mediche, che le donne le erano sono parate davanti all'improvviso, che le aveva viste spuntare all'ultimo dal ciglio della strada e purtroppo non era riuscita a evitarle. Il 118 ha poi ricoverato entrambe le ultraottantenni: l'86enne si trova adesso al reparto di rianimazione dell'ospedale Fatebenefratelli e purtroppo rischia la vita; all'amica più giovane è andata molto meglio: è infatti ricoverata in codice rosso, quindi in gravi condizioni, a Niguarda, ma è sempre rimasta cosciente e questo fa decisamente ben sperare.

I vigili urbani nel frattempo si sono occupati dei rilievi

di rito espletati regolarmente in casi come questi e nella ricostruzione della dinamica di quanto accaduto hanno riscontrato una effettiva coincidenza tra il racconto 79enne e quanto emerso sul posto dalle loro verifiche.