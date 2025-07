"Io candidata come tedoforo: ho mandato temino e palmares..."

Un cerchio diviso a metà su due piani sfalsati, con il simbolo. Dei cinque cerchi olimpici o degli agitos paralimpici al centro a fare da sigillo e con la scritta Milano Cortina. La composizione è di 509 grammi d'argento più 6 d'oro per le più ambite. Svelate ieri a Palazzo Balbi a Venezia le medaglie di Giochi invernali 226. Ingresso show. "Scortate" a bordo di un motoscafo sulla laguna e fino al palco in sala da Federica Pellegrini e la campionessa paralimpica pluripremiata Francesca Porcellato. "Tanta roba" è il commento semplice quanto efficace del vicepremier Matteo Salvini. Un totale di 1.146 medaglie (quelle d'oro sono 245 per le Olimpiadi e 137 per le Paralimpiadi) e 195 gli eventi in cui saranno assegnate. Malagò ricordando la genesi della candidatura "sperimentale, all'italiana" rimarca che rappresentano come Milano e Cortina, la Lombardia e il Veneto, "due metà ma un unicum".

Sono realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), una società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un rivestimento protettivo ecocompatibile, atossico e riciclabile. Per il presidente dell'Istituto Paolo Perrone, Presidente dell'Istituto, "rappresentano il saper fare e l'eccellenza del design italiano. Ognuno di questi pezzi è un'opera unica, frutto di un lavoro artigianale e, allo stesso tempo, dall'alto contenuto tecnologico". Il governatore Attilio Fontana sottolinea che "come è per le torce, anche le Medaglie sono una sintesi perfetta di design e tradizione. Per scaramanzia non aggiungo altro, ma è chiaro che l'auspicio è di vederle al collo di atleti con la divisa tricolore".

Federica Pellegrini si è candidata come tedofora: "Ho messo il mio palmares e ho mandato il temino, ho scritto che per me sono stati 20 anni lunghi di carriera nel segno dello spirito olimpico per cui potrei essere una persona adatta". Confessa che per un atleta lo svelamento ufficiale delle medaglie è un momento clou, "cominci a sognare di poterla conquistare. Addirittura indossarla è un'emozione incredibile. Per me è importante la giornata di oggi". La "Divina" ne ha vinte due e confessa che l'oro di Pechino 2008 "è un ricordo indelebile".

Al governatore del Veneto Luca Zaia il presidente di Milano Cortina Malagò assegna simbolicamente la numero 1 e il leghista

ricorda di "essere partito in solitaria, con una candidatura che prevedeva solo il Veneto, poi il gioco di squadra ha fatto sì che anche Milano si aggiungesse. Ed è stata mia anche la proposta di chiamarla Milano Cortina".