Iscrizioni al Famedio. Da Calabresi a Italo Rota sono 13 i nomi illustri

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sarà anche il sindaco Beppe Sala questa mattina alle ore 11, presso il Cimitero Monumentale dove si svolgerà la cerimonia di scoprimento delle lapidi dedicate ai nuovi Benemeriti iscritti nel Famedio. Con lui anche la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi e l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani. Sono tredici i nuovi nomi iscritti al Famedio, personalità illustri. Tra loro anche Mario Calabresi, (nella foto in alto a sinistra) a 52 anni dal suo assassinio. Oltre a lui sono stati selezionati altri 12 nomi di personalità illustri che verranno iscritti all'interno del celebre Pantheon meneghino. Tra loro anche il giornalista rapito e ucciso in Iraq nel 2004, Enzo Baldoni, il pianista Maurizio Pollini (nella foto in basso a sinistra) e l'architetto Italo Rota (nella foto in basso a destra). E, ancora, Maria Alda Bencini, pioniera della neuropsichiatria infantile e tra le prime in Italia a studiare la sindrome di Down. Irene Camber, leggenda della scherma e vincitrice dell'oro olimpico nel 1952, ma anche Maria Bianca Cita, paleontologa scomparsa ad agosto. Verrà iscritta anche Anna Gastel, nipote di Luchino Visconti e presidente del MiTo, don Luigi Melesi, per oltre un trentennio cappellano del carcere di San Vittore a Milano. Nell'elenco anche Franca Nuti, attrice di teatro, Laura Perini, professoressa di fisica nucleare alla Statale, coautrice della scoperta del Bosone di Higgs.

Ci sarà poi il patron di Peck, storica bottega gastronomica d'eccellenza milanese, Angelo Stoppani (nella foto in alto a destra), scomparso lo scorso gennaio. L'ultimo nome è quello di Giuseppe Turani, giornalista economico.