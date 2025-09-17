Istruttore di equitazione abusa di 4 allieve: in cella

Palpeggiava le sue "vittime" sul seno e sul sedere e indirizzava loro pesanti apprezzamenti o comunque, loro malgrado, le coinvolgeva in discussioni su temi apertamente sessuali.

Venerdì un uomo italiano di 62 anni, incensurato, è stato arrestato e portato a San Vittore con l'accusa di violenza sessuale. Si tratta di un istruttore di equitazione, padre di famiglia, che gestisce un maneggio alle porte di Milano e che avrebbe abusato tra la fine del 2023 e il marzo 2025 di almeno quattro ragazze minorenni che erano sue allieve.

Un'inchiesta non semplice, condotta dagli investigatori della quarta sezione della Squadra mobile guidati dal commissario capo Lucia Vitali e dal dirigente Alfonso Iadevaia e coordinata dalla Procura di Milano. Le indagini sono cominciate qualche mese fa in seguito alla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve che ha raccontato ai familiari cosa le stava accadendo. Le successive indagini e in particolare le audizioni protette di alcune delle ragazzine iscritte al centro ippico hanno portato alla luce altre vittime di abusi all'interno del maneggio.

Tre anni fa, nel 2022, un episodio simile si era verificato in un'altra struttura dell'hinterland milanese, un maneggio di Pioltello.

Dove un istruttore di 71 anni era finito agli arresti domiciliari dopo che ben sette ragazzine minorenni avevano testimoniato di essere state abusate da lui. Un racconto dell'orrore - per le ragazze dai 14 ai 17 anni - fatto di palpeggiamenti, abusi nelle parti intime, richieste di rapporti sessuali che vedevano sempre protagonista il loro istruttore. "Ci diceva: se lo racconti a qualcuno ti tolgo il tuo cavallo preferito".

L'uomo in questione venne indagato anche per i reati di detenzione abusiva di armi e armi clandestine: al momento dell'arresto i poliziotti hanno scoperto infatti un piccolo arsenale illegale. In totale si tratta di 5 armi e di diverse cartucce, che sono state sequestrare nelle proprietà dell'uomo e in una casa fuori regione.

Sei anni fa nel Casertano il titolare di un maneggio e istruttore di equitazione venne arrestato per violenza sessuale pluriaggravata e continuata nei confronti di sue allieve minorenni. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo aveva compiuto abusi sessuali su sette ragazze minori.

All'epoca l'inchiesta partì in maniera singolare,

ovvero dalla segnalazione pervenuta alla questura da parte di una onlus cui si era rivolta un'allieva minorenne del maneggio, che aveva invocato aiuto raccontando degli abusi e delle molestie subite per diversi anni dall'uomo.