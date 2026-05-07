In Italia mancano quasi 40mila conducenti professionali. E la percentuale dei giovani autisti è minima (il 2,2%)

I grandi cambiamenti in atto nel trasporto di merci e persone richiedono luoghi in cui il confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder diventi leva strategica per orientare il mercato nel medio e lungo periodo. Con Transpotec Logitec e NMENext Mobility Exhibition, Fiera Milano propone un ricco palinsesto convegnistico più di 50 appuntamenti in quattro giorni costruiti in collaborazione con i principali attori dei due comparti - con l'obiettivo di offrire chiavi di lettura condivise sulle direttrici di sviluppo, sulle politiche pubbliche e sulle scelte industriali che stanno ridisegnando il sistema dei trasporti. In questa prospettiva si colloca l'evento inaugurale Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta, organizzato da Fiera Milano in collaborazione con l'Albo degli Autotrasportatori e le associazioni del trasporto collettivo, AGENS, ANAV e ASSTRA. Un appuntamento che mette in relazione trasporto merci e trasporto passeggeri come componenti interconnesse di un unico ecosistema. Al centro del dibattito, politiche pubbliche, investimenti e strumenti di regolazione per accompagnare la transizione energetica, il rinnovo dei mezzi e lo sviluppo dell'intermodalità. Tema trasversale, che attraverserà l'intero palinsesto convegnistico, è quello del lavoro e delle competenze. Secondo i dati della Commissione europea e dell'IRU, in Europa mancano già oltre 500.000 conducenti professionali, con il rischio di superare un milione di posti scoperti nei prossimi tre-cinque anni. In Italia il gap è stimato tra 20.000 e 25.000 autisti, con un forte squilibrio generazionale: gli under 25 rappresentano appena il 2,2%, mentre i conducenti over 55 arrivano al 45%. Anche il trasporto pubblico di persone registra criticità rilevanti: mancano 105.000 autisti di autobus in Europa e circa 12.000 in Italia, pari al 13% delle posizioni, con prospettive di ulteriore peggioramento entro il 2026 (fonte ANAV). In questo contesto, Transpotec Logitec e NME affrontano in modo concreto il tema del disallineamento tra formazione e fabbisogni reali del mercato, aggravato dalla crescente domanda di competenze tecniche legate alla digitalizzazione dei mezzi, alla gestione avanzata delle flotte e alla pianificazione dei flussi. L'attenzione al capitale umano si traduce in iniziative dedicate all'orientamento, alla formazione e all'inclusione: dalla Giornata delle professioni del trasporto Guida al futuro, realizzata in collaborazione con Think Smart Mobility @MIND, con la Job Matching Arena che metterà in contatto aziende, associazioni, orientatori scolatici e oltre 300 studenti, all'incontro promosso da Next to the Truckers sulle opportunità occupazionali in ambito meccatronico, che vedrà la partecipazione di altri 100 studenti, fino al convegno La logistica è un mestiere per donne. Il programma di incontri dell'area Logitec si configura come uno spazio di confronto dedicato alla lettura delle trasformazioni in atto nel sistema logistico. Il palinsesto affronta i principali nodi che oggi incidono sulla competitività della filiera. Al centro, le filiere strategiche del Paese, a partire da agroalimentare e farmaceutica quest'ultima approfondita in un convegno realizzato in collaborazione con TUTTOFOOD per le quali continuità operativa, sicurezza e qualità dei flussi rappresentano fattori imprescindibili.
Nelle giornate di manifestazione il confronto si concentrerà sui temi della multimodalità e dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sempre più necessarie per garantire efficienza e resilienza lungo la supply chain, così come sulla pianificazione degli insediamenti logistici e sulle criticità infrastrutturali che interessano i principali corridoi europei, a partire dai valichi alpini. Uno spazio specifico sarà dedicato anche alle dinamiche del cargo aereo, segmento chiave per l'export ad alto valore, oggi profondamente influenzato dagli scenari geopolitici e dalle trasformazioni dei flussi internazionali.I convegni dedicati all'autotrasporto, uno degli ingranaggi fondamentali della logistica intesa come motore del sistema produttivo, analizzeranno le principali sfide per il comparto, concentrandosi sugli aspetti più tecnici e normativi. Al centro del confronto la transizione energetica, la sostenibilità economica delle imprese, il ruolo dell'aftermarket, i vincoli normativi europei.