In Italia mancano quasi 40mila conducenti professionali. E la percentuale dei giovani autisti è minima (il 2,2%)

I grandi cambiamenti in atto nel trasporto di merci e persone richiedono luoghi in cui il confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder diventi leva strategica per orientare il mercato nel medio e lungo periodo. Con Transpotec Logitec e NMENext Mobility Exhibition, Fiera Milano propone un ricco palinsesto convegnistico più di 50 appuntamenti in quattro giorni costruiti in collaborazione con i principali attori dei due comparti - con l'obiettivo di offrire chiavi di lettura condivise sulle direttrici di sviluppo, sulle politiche pubbliche e sulle scelte industriali che stanno ridisegnando il sistema dei trasporti. In questa prospettiva si colloca l'evento inaugurale Trasporti passeggeri e merci, politiche pubbliche e transizione: il sistema si confronta, organizzato da Fiera Milano in collaborazione con l'Albo degli Autotrasportatori e le associazioni del trasporto collettivo, AGENS, ANAV e ASSTRA. Un appuntamento che mette in relazione trasporto merci e trasporto passeggeri come componenti interconnesse di un unico ecosistema. Al centro del dibattito, politiche pubbliche, investimenti e strumenti di regolazione per accompagnare la transizione energetica, il rinnovo dei mezzi e lo sviluppo dell'intermodalità. Tema trasversale, che attraverserà l'intero palinsesto convegnistico, è quello del lavoro e delle competenze. Secondo i dati della Commissione europea e dell'IRU, in Europa mancano già oltre 500.000 conducenti professionali, con il rischio di superare un milione di posti scoperti nei prossimi tre-cinque anni. In Italia il gap è stimato tra 20.000 e 25.000 autisti, con un forte squilibrio generazionale: gli under 25 rappresentano appena il 2,2%, mentre i conducenti over 55 arrivano al 45%. Anche il trasporto pubblico di persone registra criticità rilevanti: mancano 105.000 autisti di autobus in Europa e circa 12.000 in Italia, pari al 13% delle posizioni, con prospettive di ulteriore peggioramento entro il 2026 (fonte ANAV). In questo contesto, Transpotec Logitec e NME affrontano in modo concreto il tema del disallineamento tra formazione e fabbisogni reali del mercato, aggravato dalla crescente domanda di competenze tecniche legate alla digitalizzazione dei mezzi, alla gestione avanzata delle flotte e alla pianificazione dei flussi. L'attenzione al capitale umano si traduce in iniziative dedicate all'orientamento, alla formazione e all'inclusione: dalla Giornata delle professioni del trasporto Guida al futuro, realizzata in collaborazione con Think Smart Mobility @MIND, con la Job Matching Arena che metterà in contatto aziende, associazioni, orientatori scolatici e oltre 300 studenti, all'incontro promosso da Next to the Truckers sulle opportunità occupazionali in ambito meccatronico, che vedrà la partecipazione di altri 100 studenti, fino al convegno La logistica è un mestiere per donne. Il programma di incontri dell'area Logitec si configura come uno spazio di confronto dedicato alla lettura delle trasformazioni in atto nel sistema logistico. Il palinsesto affronta i principali nodi che oggi incidono sulla competitività della filiera. Al centro, le filiere strategiche del Paese, a partire da agroalimentare e farmaceutica quest'ultima approfondita in un convegno realizzato in collaborazione con TUTTOFOOD per le quali continuità operativa, sicurezza e qualità dei flussi rappresentano fattori imprescindibili.

Nelle giornate di manifestazione il confronto si concentrerà sui temi della multimodalità e dell'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, sempre più necessarie per garantire efficienza e resilienza lungo la supply chain, così come sulla pianificazione degli insediamenti logistici e sulle criticità infrastrutturali che interessano i principali corridoi europei, a partire dai valichi alpini. Uno spazio specifico sarà dedicato anche alle dinamiche del cargo aereo, segmento chiave per l'export ad alto valore, oggi profondamente influenzato dagli scenari geopolitici e dalle trasformazioni dei flussi internazionali.

I convegni dedicati all'autotrasporto, uno degli ingranaggi fondamentali della logistica intesa come motore del sistema produttivo, analizzeranno le principali sfide per il comparto, concentrandosi sugli aspetti più tecnici e normativi. Al centro del confronto la transizione energetica, la sostenibilità economica delle imprese, il ruolo dell'aftermarket, i vincoli normativi europei.