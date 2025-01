Jovanotti primo superospite del Festival di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Un altro colpaccio di Carlo Conti. Con lui la prima sera a dare un via scoppiettante al Festival ci sarà Jovanotti in veste di super ospite. Lo ha annunciato ieri il presentatore al Tg1 serale con un siparietto (non poi così entusiasmante) in cui il cantante fingeva di aver capito di essere stato invitato a partecipare al Festival di Castrocaro, da cui era collegato.

Per Lorenzo Cherubini un ritorno all'Ariston dopo varie partecipazioni: nel 2022 nel doppio ruolo di ospite e di compagno di duetti di Gianni Morandi nella serata cover con tanto di coda di polemiche. Lui, guru ecologista e pacifista, con un seguito oceanico, capace di radunare folli osannanti e di trasformare in serie seguitissime anche le avventure in bicicletta in giro per il mondo, è un acquisto potentissimo per un Festival che quest'anno sconta l'assenza di una spalla eccezionale come Fiorello che, insieme ad Amadeus, ha retto sulle spalle le ultime edizioni.

Conti è riuscito a convincere l'ex «Ragazzo fortunato» a salire sul palco dell'Ariston non solo per un cameo legato alla promozione del suo nuovo album Il corpo umano vol. 1 (che comunque è una pubblicità enorme), in uscita il 31 gennaio, ma mettendosi in gioco come co-conduttore. Il cantante è reduce dall'incidente in bicicletta e da lungo periodo di convalescenza.

La prima volta che Cherubini arrivò a Sanremo era come concorrente nel 1989 e presentò Vasco, singolo di lancio del disco La mia moto. Ci tornò nel 2000 quando si esibì in un rap intitolato Cancella il debito e di nuovo nel 2008 con Ben Harper.

Insomma, un inizio brillante per un Festival che dovrebbe, almeno quanto a interesse e ascolti, mantenere il livello altissimo degli ultimi di Amadeus.

Obiettivo per cui Conti ha fatto incetta di cantanti, comici, modelli e attori da avere accanto a sé nei giorni successivi: da Bianca Balti a Cristiano Malgioglio, da Miriam Leone e Elettra Lamborghini passando per Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.