Il kebab si è milanesizzato. E c'è anche quello gourmet

Si fa presto a dire kebab. Il più celebre street food mediorientale (alla cui nascita ha in realtà contribuito la Germania, con la sua nutrita comunità turca), nato nobile e diventato plebeo, è una galassia composto da preparazioni piuttosto differenti, unite dall'utilizzo preferenziale di carni di agnello e di montone, più raramente di pollo. Il più celebre è certamente il döner kebab, in cui la carne marinata è cotta su uno spiedo verticale e poi, una volta tagliata, servita in un panino simile a una piadina detto pita o in un piatto, in entrambi i casi con l'accompagnamento di verdure fresche, salse e yogurt. Meno diffuse da noi ma assai popolari nei Paesi di origine altre versioni come lo shish kebab (spiedini grigliati in cui alla carne si alternano verdure come peperoni e cipolle), il dürüm kebab (in cui la carne è avvolta in un pane molto sottile) e l'Adana kebab, in cui la carne è macinata e mescolata a peperoncino e spezie e poi cotta attorno a uno spiedo. Vediamo ora i sette posti migliori (o comunque più popolari) per degustare questo piatto entrato ormai a far parte della nostra cultura gastronomica.

Star Zagros Kebabbar Al numero 38 di corso Ventidue Marzo (ma c'è una sede anche ai Navigli, in via Corsico 1) un'insegna che ha «gourmettizzato» un po' il kebab, con «signature» come il Karbonaro, con pane Pogaca con carbone vegetale, straccetti di kebab, carbocrema e guanciale croccante e il Payiz con straccetti di vitello e tacchino bagnati in salsa yogurt senza aglio, insalata gentile, funghi trifolati, cipolle caramellate nel vino bianco e formaggio filante.Ma Kebabbar è anche un buon cocktail bar con buoni drink a prezzi estremamente competitivi per Milano.

The Doner Club Due locali (via Monte Nero 50 e viale Abruzzi 23) per questa insegna che già dalla sua nascita, un paio di anni fa, puntava a superare i pregiudizi legati a questo piatto proponendolo in versione deluxe con prodotti di alto livello e in un locale quasi da Design Week. C'è anche un merchandising con berrettini e magliette.

Nún - Taste of Middle East Kebab revolution per questo locale in via Lazzaro Spallanzani 36, che hanno reinventato questo prodotto utilizzando solo carne italiana (il Nor è con kebab di pollo, melograno concentrato, olive verdi, noci tritate e lattuga) e proponendo anche alternative vegane.

Anatolia Kebap Un locale di quartiere, piuttosto periferico (è in via Giambellino 15) ma che ha una sua clientela affezionate. È un locale che piace molto a chi non ha pretese gourmet ma vuole un kebap in versione turca sugoso e ricco. Ci sono anche dolci e pizze non proprio italianissime ma non male.

Istanbul Ayasofia Kebap Un locale molto popolare anche grazie alla felice posizione in una delle strade dello shopping milanesi (è al 72 di corso Buenos Aires). Il kebap viene preparato alla turca con ingredienti di buona qualità, ma ciò che spicca è la gentilezza del personale.

Mekan Kebap In piazza Baiamonti un grande classico della cucina turca a Milano, in un ambiente pulito e spartano. Qui si punta forte sulla qualità delle carni, che viene riconoscita da molti clienti affezionati che frequentato questo posto da oltre due decenni. Un dehors riscaldato utilizzabile anche in inverno.

Aksaray È il pane croccante e di ottima qualità il punto

forte di questo locale evergreen in corso Lodi 84, nei pressi della fermata Brenta. Anche qui «no frills» e tanta concretezza. Carni di buona qualità, salse giuste e una leggerezza che si apprezza soprattutto il giorno dopo.