L'"Ecotruffa" che rovina le nostre vite

Harold Lewis (1923-2011), il celebre fisico statunitense con alle spalle un ricco curriculum scientifico-istituzionale, amava ripetere che «Il riscaldamento globale è la più grande e riuscita frode pseudoscientifica che abbia mai visto nella mia lunga carriera». Riprendendo alla lettera il messaggio di Lewis, nel corso del 2022 un gruppo di docenti universitari di diversa formazione ed esperienza ha dato vita ad un Osservatorio dal curioso nome di «Osservatorio contro la transizione ecologica ed energetica» (Octe) che, dopo una serie di Rapporti (l'Octe li chiama Pareri) dedicati a specifici argomenti, pubblica ora il volume Ecotruffa: le mani sul clima (Edizioni La Vela). Curato dal più noto studioso italiano di biodiritto internazionale, Luca Marini, professore di Diritto internazionale alla sapienza di Roma, già vice presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Il volume fornisce una prima raccolta di evidenze e di prospettive di indagine diverse da quelle imposte dal mainstream accademico-mediatico e si articola in una serie di contributi di facile lettura, il cui rigore scientifico è rafforzato dal taglio divulgativo utilizzato dagli autori: il climatologo Nicola Scafetta, i chimici Franco Battaglia e Alessandro Fraleoni Morgera, il matematico Marco Mamone Capria, l'ingegnere Gianluigi De Mare, l'economista ambientale Mario Giaccio e i politologi Fabio Vighi e Chiara Madaro.

Ecotruffa riporta inoltre i Pareri diffusi dall'Octe mediante una rete di contatti personali che, prescindendo volutamente dai social media, ne ha amplificato in modo significativo la conoscenza presso il pubblico di riferimento. Lo scopo dichiarato del volume è risvegliare dal torpore e dalla paura la parte ancora raziocinante della società civile affinché prenda coscienza della ennesima truffa planetaria l'Ecotruffa, appunto consumata alle sue spalle, secondo il testo, da élite finanziarie che controllano, a un tempo, circuiti scientifici, accademici, tecnologici, industriali, produttivi, culturali, mediatici e politici, e che ora tentano l'assalto finale al risparmio privato e al patrimonio immobiliare del Bel Paese, ultime roccaforti di benessere.

Contro questa deriva emergenziale e anti-democratica, il volume certamente non le manda a dire e replica punto per punto alle minacce che governi e organizzazioni internazionali sventolano sotto il naso degli italiani. In altri termini, Ecotruffa suona un campanello d'allarme affinché chi ha orecchie per intendere si decida a riappropriarsi del proprio destino e della propria felicità buttando a mare una volta per tutte alcuni pericolosi feticci tra cui, secondo gli adepti all'Octe, ci sono la Unione europea, il capitalismo ultrafinanziario (sic!), i «whatever it takes» e il sistema dei crediti sociali che costringono milioni di persone a vivere al di sotto delle proprie possibilità e nel terrore: ieri del pareggio di bilancio, oggi del virus, domani di accendere il camino in casa propria.