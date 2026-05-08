Lavori in piazza Gasparri: più verde e con aree gioco

Proseguono gli interventi di trasformazione strutturale delle piazze aperte. A pochi giorni dalla presentazione del progetto di riqualificazione di piazza Spoleto-Venini sta per partire un nuovo intervento di restyling che interesserà piazza Gasparri, nel cuore del quartiere Comasina. Verrà rifatto lo spazio pedonale, saranno ampliate le aree verdi e verranno installate aree gioco innovative e sostenibili proprio per valorizzare la funzione sociale della piazza. L'intervento fa parte del più ampio progetto "Aree Gioco Diffuse per Spazi Pubblici più Sostenibili" finanziato con i fondi del programma nazionale "Metro Plus e Città Medie sud 2021-2027". La ristrutturazione partirà a metà maggio e comprenderà due fasi. La prima, di sette mesi, riguarderà la pavimentazione e gli arredi urbani. Verrà rifatta la superficie della piazza con calcestruzzo drenante, si ripristineranno le aree pavimentate con porfido, si farà la manutenzione straordinaria dei muretti perimetrali delle aiuole e si potenzieranno gli impianti di illuminazione pubblica. In questa fase la scalinata adiacente al Giardino don Paolo Gastaldi lascerà spazio a un'area verde più ampia e a una rampa pedonale che garantirà maggiore accessibilità alla piazza, impedendo al contempo la sosta irregolare in corrispondenza dello slargo stradale.

All'inizio del 2027 prenderà il via la seconda fase. Verranno piantumati nuovi alberi e sarà installata un'area gioco innovativa, costituita da cinque elementi e progettata ascoltando le richieste dei bambini del quartiere.

Le cinque nuove installazioni, realizzate in gran parte con materiali naturali e sostenibili, saranno distribuite su tutta la piazza, per favorire un uso spontaneo dello spazio pubblico.

La scelta delle attrezzature è frutto di un percorso che ha coinvolto i piccoli del quartiere, attraverso laboratori condotti da AMAT che, con il supporto di Fondazione Aquilone, ha proposto attività di co-progettazione attraverso strumenti ludici per potere raccogliere le preferenze dei bambini. Il progetto è stato elaborato con il coinvolgimento del territorio a partire dal Municipio 9 e dal Comitato di Quartiere Comasina.