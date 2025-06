Lavori sul ponte e il mare si allontana

Ascolta ora 00:00 00:00

Pendolari del mare attenzione: i treni per le spiagge sono pronti per partire ma bisognerà armarsi di molta pazienza per via dei tempi di percorrenza decisamente più lunghi del solito. Il motivo? I lavori, in tre step, del ponte sul fiume Po, fra le stazioni di San Martino Cava Manara e Bressana Bottarone, sulla linea Milano Genova. Gli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo dell'opera sono necessari - fa sapere RFI - per consentire l'adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari attualmente vigenti e l'innalzamento della velocità nell'ambito del progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova che raggiugerà i 180 km orari. L'investimento è di 55 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR.

Dal 1° giugno al 20 luglio la circolazione ferroviaria sarà ridotta tra Voghera e Pavia con transito su binario unico e rimodulazione dei collegamenti: alcuni regionali veloci di Trenitalia tra Centrale/Porta Garibaldi e Genova/Savona/Ventimiglia sono cancellati nella tratta tra Milano e Voghera e sostituiti da un servizio bus.

I «Treni del Mare» di Trenitalia e Trenord che portano da Milano Porta Garibaldi a La Spezia effettuano un percorso alternativo con modifiche d'orario e fermate. Per la stagione 2025 l'offerta si è estesa fino a Saronno, che guadagna un collegamento diretto con Arma di Taggia.

La situazione peggiore sarà tra il 21 luglio e il 29 agosto dal momento che la circolazione ferroviaria sarà interrotta su entrambi i binari tra Pavia e Voghera. I regionali veloci da Milano a Sestri Levante sono cancellati nella tratta tra Milano e Voghera e sostituiti da bus oppure effettuano un percorso alternativo con modifiche d'orario e fermate. Attenzione perchè partiranno solo da Rogoredo. In questo caso i tempi di percorrenza si allungano di 40 minuti, mentre gli Intercity che passeranno da Piacenza impegheranno un'ora in più. Ecco quindi che da Milano a Sesti Levante ci vorranno anche 6 ore, soprattutto se si viaggia la mattina. Con il treno delle 5,15 serviranno 5 ore e 23 minuti con cambio a Parma. Con quello delle 5,40 ci vorranno 5,50 ore con due cambi. «Solo» 5 ore e 19 minuti con il treno che parte alle 6,15. Esistono anche soluzioni più rapide: con l'Intercity delle 5,05 ci si mettono 3 ore e 38 minuti, con quello delle 6,50 3 ore e 48 minuti.

Si torna a viaggiare su un binario unico dal 30 agosto al 28 settembre tra Voghera e Pavia.

Modifiche in programma anche per i treni di lunga percorrenza: fino al 7 giugno sono istituiti nuovi treni (EC 155 e EC 156) tra Genova e Zurigo che, nei fine settimanana fermano a Sestri Levante anziché a Genova. Dall'8 giugno al 29 settembre i nuovi treni (EC 155 e EC 156) tra Pisa e Zurigo fermeranno anche in stazioni balneari ovvero Viareggio, Massa, La Spezia, Sestri, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Genova, Voghera, Piacenza. I biglietti per i «Treni del mare» si possono acquistare nelle biglietterie Trenord, alle emettitrici self-service Trenitalia e sul sito trenitalia.com.

«Alla vigilia di mesi particolarmente complessi, con numerosi cantieri e interventi infrastrutturali che impatteranno sul servizio, Regione Lombardia, d'intesa con Trenord, ha profuso un notevole impegno per garantire ai viaggiatori un'offerta adeguata con l'ampliamento di numerosi collegamenti - annuncia l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente - come i

collegamenti notturni aggiuntivi tra Milano e Malpensa, che dal 28 giugno offriranno un treno ogni 30 minuti in fascia serale e notturna e nuove corse festive sulla linea Milano-Arona, per facilitare l'accesso al Lago Maggiore».