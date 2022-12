Busta paga, cos’è e a quanto ammonta il bonus Natale

Quest’anno Natale non ci regalerà un giorno di riposo extra: il 25 dicembre, infatti, è una domenica, giorno che per la maggior parte dei lavoratori dipendenti non è lavorativo. Per questo motivo, esistono i presupposti per parlare di festività non goduta, in quanto il dipendente non potrà godere dei vantaggi previsti nei giorni festivi - quando nonostante l’astensione dell’attività lavorativa viene comunque riconosciuto lo stipendio per quella giornata - visto che in ogni caso non sarebbe andato al lavoro.

Va detto però che il Natale garantirà un aumento di stipendio, visto quanto previsto dalla normativa e dalla generalità dei contratti collettivi in merito alla festività non goduta che cade di domenica.

Nel dettaglio, questi stabiliscono che al dipendente che non può godere del festivo va riconosciuto un aumento in busta paga, in quanto alla retribuzione globale andrà aggiunta un’ulteriore giornata di lavoro. Di conseguenza il giorno di Natale verrà considerato come fosse stato lavorato quando in realtà non è così. Sulla busta paga di dicembre, quindi, ci si ritroverà una sorta di bonus, una giornata di lavoro pagata in più rispetto a quelle effettivamente effettuate. E lo stesso succederà a Capodanno, in quanto anche il 1° gennaio 2023 cade di domenica. Ricordiamo invece che la vigilia di Natale e quella di Capodanno non sono considerati giorni festivi, quindi poco cambia che quest’anno cadono di sabato.

Diverso il discorso per chi lavora a Natale: a questi andrà riconosciuta una paga aumentata, visto che alla retribuzione solita si aggiunge una maggiorazione in misura variabile a seconda del settore di riferimento: 20% per i lavoratori del turismo, 30% nel commercio.

