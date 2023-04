Cuneo Fiscale, cosa cambia in busta paga: le simulazioni

Importanti benefici in busta paga per i lavoratori che percepiscono un guadagno lordo annuo fino a 35mila euro: è l'effetto del taglio del cuneo fiscale voluto dal governo Meloni che porterà più soldi nelle tasche degli italiani. Questo intervento sarà intanto valido per i mesi compresi tra luglio e novembre traendo origine dai quasi 3,5 miliardi contenuti nel Def (Documento economia e finanza) del 2023.

Cosa succede

In pratica, i benefici iniziano a partire dalle retribuzioni lorde annue di 10mila euro ma i vantaggi maggiori si avranno nelle fasce fino a 25mila euro dove è previsto un taglio del cuneo fiscale fino a sette punti percentuali (tre più i nuovi quattro), sei punti in meno (2+4) per la fascia 25-35mila euro. Anche questo aspetto, così come le importanti novità sull'assegno unico, verranno discussi il 1°maggio in Consiglio dei ministri dalle ore 11 all'interno del cosiddetto "pacchetto Lavoro".

La simulazione

IlSole24Ore spiega, ad esempio, che con una retribuzione lorda di 10mila euro annui, gli effetti benefici con la riduzione del 6 e 7% arriveranno a un guadagno di 44,92 euro mensili che nei 5 mesi diventano 224,58;

le retribuzioni lorde di 12.500 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 56,15 euro, nei 5 mesi 280,73 euro

le retribuzioni lorde di 15.000 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 67,38 euro, nei 5 mesi 336,88 euro

le retribuzioni lorde di 17.500 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 67,22 euro, nei 5 mesi 336,09 euro

le retribuzioni lorde di 20.000 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 76,82 euro, nei 5 mesi 384,10 euro

le retribuzioni lorde di 22.500 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 86,42 euro, nei 5 mesi 432,12 euro

le retribuzioni lorde di 25.000 euro beneficieranno di guadagni mensili pari a 96,03 euro, nei 5 mesi 480,13 euro

le retribuzioni lorde di 27.500 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 90,54 euro, nei 5 mesi 452,69 euro

le retribuzioni lorde di 30.000 euro beneficeranno di guardagni mensili pari a 90,49 euro, nei 5 mesi 452, 44 euro

le retribuzioni lorde di 32.500 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 91,52 euro, nei 5 mesi 457, 59 euro

le retribuzioni lorde di 35.000 euro beneficeranno di guadagni mensili pari a 98,56 euro, nei 5 mesi 492,78 euro

Cosa accadrà dopo

Come detto, il taglio del cuneo fiscale sarà attuato da maggio a novembre, il 1° dicembre si tornerà a quanto accade adesso anche se è possibile che i lavoratori possano conservare fino a tutto il 2023 la sforbicata compresa tra 2 e 3 punti percentuali in base alla loro fascia di guadagno.

Cosa succederà nel 2024 lo si scoprirà con la Manovra di Bilancio dove bisognerà capire se sarà possibile tornare ai tagli di 6 e 7 punti: tutto ciò dipenderà dai soldi che si avranno a disposizione e come sottolinea il quotidiano economico, serviranno almeno una dozzina di miliardi.