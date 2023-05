Smart working, quanto tempo sottraggono al lavoro video call e web meeting

Il prezzo da pagare per rimanere sempre connessi è la sensazione di essere spesso interrotti nelle proprie attività. Un quarto degli utenti che utilizza frequentemente le app di Microsoft dedica in media 8,8 ore alla settimana alla lettura e scrittura delle mail. L’analisi firmata Microsoft mette in luce come le troppe ore trascorse in video call e l’essere continuamente connessi stiano diventando un prblema sulla produttività dei lavoratori.

L’analisi

Durante la pandemia abbiamo imparato a lavorare a distanza. Le lunghe call sono oramai all’ordine del giorno e questo ci porta ad essere sempre più connessi, a volte, anche inutilmente. L’indagine in questione racconta come almeno 7,5 ore alla settimana vengano utilizzate dai lavoratori per partecipare ai web meeting e la percezione sia quella di non avere risultati concreti ma semplici “parole al vento”. Il fenomeno è riconducibile a quello del “digital debts” tradotto in italiano “debiti digitali”, ovvero il fatto di essere sempre connessi con il mondo e non poter mai staccare.

Le call

Dalla ricerca emerge che la qualità delle riunioni viene considerata particolarmente bassa. Il 58% degli intervistati nelle riunioni virtuali afferma quanto sia difficile seguire le call se, come spesso accade, si partecipa con qualche minuto di ritardo, secondo il 55%, invece, gli obiettivi del meeting non sono molto chiari e non è così immediato riassumere ciò che viene detto durante le conferenze online. Un dato rilevante è quello che riguarda le riunioni online che sono triplicate da febbraio 2020 (192%). Inoltre, un lavoratore su tre crede che la propria presenza durante le riunioni non sia rilevante ma comunque prevale la paura di perdersi qualcosa, chiamata in ambito lavorativo “Fomo” ovvero “fear of missing out”.

L’intelligenza artificiale