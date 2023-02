"Gli insuccessi nel curriculum e un'orchestra in ogni scuola". L'appello per i giovani della fondazione Guido Carli

Lunedì 6 marzo, a partire dalle 17, si apriranno le celebrazioni per il trentennale della scomparsa dell’ex ministro del Tesoro, e Governatore della Banca d’Italia, Guido Carli. L'evento avrà luogo presso l'aula magna Mario Arcelli dell'università Luiss e prevede due lectio magistralis tenute dal presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, e del direttore d’orchestra Beatrice Venezi.

“ Elogio dell’insuccesso. Le nuove leadership tra gentilezza e diversità ”, è il titolo della lectio di Parzani. Mentre Venezi ha scelto: " Cantare fuori dal coro. Le voci delle donne, oltre i pregiudizi ". Con questi due interventi, il presidente della fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, intende fare appello al mondo delle imprese e delle risorse umane, perché valutino con favore l’inserimento degli insuccessi nei curricula e chiedere al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che sia istituita un’orchestra in ogni scuola, dalle elementari ai licei. " Gli ultimi dati che arrivano dal mercato del lavoro raccontano le turbolenze post pandemia. Luci e ombre: a dicembre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è salito al 60,5%, il livello più alto dal 2004, mentre le dimissioni sono aumentate del 22% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 ", ricorda Liuzzo. Il " fermento generato dalla ripresa può essere un’occasione per ripensare vecchi paradigmi, come quelli legati alla sterile rincorsa della prestazione e della performance. Pensando ai giovani, come avrebbe fatto Carli, la Fondazione che ho l’onore di presiedere lancia un appello al mondo delle imprese e delle risorse umane: è il momento di chiedere che nei curricula siano inseriti anche gli insuccessi ".