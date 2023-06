Lavoro, la sicurezza nasce dalla consapevolezza

Un vademecum sulla sicurezza, con tanto di spiegazioni ed esempi concreti sulle norme e sui rischi, perché aumentare la consapevolezza tra imprenditori e lavoratori è il punto di partenza per ridurre il numero di infortuni e incidenti. È questa l’iniziativa lanciata da Tecnologica Service, azienda siciliana specializzata a livello nazionale nel settore della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di diffondere in maniera pratica ed efficace la conoscenza di tutti quegli aspetti che contribuiscono a migliorare le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nonostante quello della sicurezza sul lavoro sia un tema con cui tutte le imprese, gli enti e le realtà pubbliche devono confrontarsi, spesso il rispetto delle normative si riduce a un mero adempimento formale da parte delle aziende. Diffondere conoscenza e consapevolezza è quindi fondamentale per cambiare la cultura rispetto a un fenomeno i cui numeri sono impressionanti: secondo i dati Inail, in Italia nel 2022 sono stati registrati 697.773 infortuni sul lavoro, 1.090 dei quali con esito mortale.

Federico Lentini, responsabile dell’Ufficio legale di Tecnologica Service

Infortuni ridotti in media del 50% con punte virtuose fino al 90%

L’esperienza dell’azienda siciliana, i cui clienti nel corso degli anni hanno ridotto in media del 50% il numero di infortuni, con punte del 90% nei casi più virtuosi, dimostra però che è possibile intervenire. Non solo. Le Pillole di Sicurezza, questo il nome del vademecum realizzato dall’avvocato Federico Lentini, responsabile dell’Ufficio legale di Tecnologica Service, e disponibile gratuitamente online sul portale della società (https://www.tecnologicaservice.it/categorie/pillole-di-sicurezza/), vogliono anche contribuire a un ulteriore salto di qualità. “La nostra convinzione è che il vero cambiamento passi attraverso la crescita di una cultura imprenditoriale che porti a non considerare più la sicurezza sul lavoro come un costo, ma a vederla come quello che realmente è: un investimento”, spiega l’avvocato Lentini, che è partito dalla propria ultradecennale esperienza come formatore e consulente in materia di lavoro, organizzazione delle risorse umane e gestione della sicurezza per affrontare una serie di temi di interesse comune.

Il vademecum parte pertanto dai concetti di Prevenzione, Protezione e Valutazione dei rischi, per poi analizzare in maniera molto pratica, con tanto di esempi concreti, l’importanza della conoscenza. “Tecnologica Service ha da tempo sposato l’idea che una crescita culturale sul tema da parte del mondo imprenditoriale non possa prescindere da una più generale crescita culturale di ognuno di noi”, spiega Lentini. “Questa serie di pillole è dunque pensata per sintetizzare in brevi articoli parte dei contenuti di una formazione generale diretta al lavoratore affinché, almeno a livello embrionale, i concetti chiave che disciplinano il mondo della sicurezza sul lavoro possano essere letti e compresi anche da chi si approccia per la prima volta al tema”. Più chiaro di così.