Master, ecco i percorsi che aiutano a trovare lavoro in Italia

La formazione post-laurea è diventata sempre più cruciale nell'odierno mercato del lavoro altamente competitivo, i master rappresentano una scelta molto frequente per coloro che desiderano acquisire competenze specializzate e migliorare le loro prospettive di carriera. Ecco alcuni dei trend emergenti in Italia in grado di influenzare il mondo dell'occupazione.

Le tematiche

La finanza e l'intelligenza artificiale sono diventati argomenti di grande interesse. I master in questo settore preparano gli studenti a gestire dati finanziari complessi e adottare soluzioni ottimali. Anche il mondo legale ha visto un aumento di programmi di master in diritto internazionale e gestione dei conflitti. Questi corsi preparano gli studenti a lavorare su questioni globali e a risolvere conflitti internazionali. Un’altra tematica riguarda la sensibilizzazione sul cambiamento climatico che ha portato all'istituzione di master dedicati a questo argomento. La dipendenza dalla tecnologia è sempre più importante e i master in big data e sicurezza informatica stanno crescendo notevolmente, i programmi preparano gli studenti a gestire dati di grandi dimensioni e a proteggere le informazioni sensibili. Chiudono l’offerta i corsi in salute alimentare e benessere e quelli in geotecnologie e digital humanities che combinano tecnologia e scienze umane.

Le discipline tradizionali

Anche le discipline tradizionali continuano ad essere molto richieste come i master nell’area economico-sociale e giuridica che offrono agli studenti competenze in economia, sociologia e diritto. Sono quasi 900 i corsi dedicati all'area sanitaria, preparando professionisti per carriere in medicina, infermieristica e salute pubblica. Un altro ambito riguarda l’area scientifico-tecnologica che comprende circa 500 master i quali includono materie come la biologia e l'ingegneria. Infine l’area umanistica che con poco più di 300 programmi offre opportunità di studio nelle scienze umane, compresa la letteratura, la storia e la filosofia. In totale, nel 2023, ci sono quasi 2.700 master con iscrizioni ancora aperte.

I master in Italia

In Italia i master sono suddivisi in diverse categorie in base ai prerequisiti e alle modalità di studio. I master di primo livello sono accessibili con una laurea triennale e sono circa 1.200 su tutto il territorio mentre quelli di secondo livello richiedono un titolo magistrale e ne esistono 1.150. Ci sono poi i master executive i quali sono stati studiati per professionisti con esperienza lavorativa e comprendono circa un centinaio di percorsi formativi. Chiudono gli MBA, i master in business administration che offrono una formazione avanzata in gestione aziendale e spesso includono la possibilità di studiare all'estero.

Costi

Ovviamente bisogna anche fare i conti con il portafogli. Il 67% dei master in Italia richiede un budget compreso tra i mille e i cinquemila euro, solo il 3% costa meno di mille euro, mentre l'18% ha un costo compreso tra 5mila e 10mila euro, e il 12% supera i 10mila euro. Per i MBA, i costi possono superare i 60mila euro. Ci sono comunque opportunità di finanziamento sotto forma di borse di studio parziali o totali per uno su tre dei master.