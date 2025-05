Il Ministro Valditara incontra nella Job Industrial Academy di Openjobmetis oltre 100 studenti degli istituti tecnici

Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara

Oggi il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato a Ravenna per visitare la Job Industrial Academy, la scuola di saldatura di Openjobmetis SpA, tra le principali Agenzie per il Lavoro presenti in Italia. In occasione della visita, il Ministro ha incontrato oltre 100 studenti degli istituti tecnici della città, sottolineando l’importanza strategica della formazione tecnica per il futuro del Paese.

La presenza del Ministro si inserisce in un momento cruciale per il mercato del lavoro italiano. Secondo una recente indagine dell’Osservatorio Censis–ASSOSOMM, nei prossimi cinque anni le imprese italiane avranno bisogno di almeno 666.000 lavoratori con una preparazione tecnica, oggi largamente insufficiente. Le stime indicano un fabbisogno complessivo di oltre 3,2 milioni di nuovi ingressi nel mondo del lavoro: se il 39% dovrà essere altamente specializzato con titolo universitario, la maggioranza – il 55% – dovrà provenire da istituti tecnici e professionali.

Le figure più ricercate? Saldatori, carpentieri, elettricisti, meccatronici, montatori meccanici: tutte professioni centrali per la manifattura italiana, ma sempre più difficili da reperire. A determinare questo squilibrio contribuiscono sia il calo demografico – con quasi un milione di giovani in meno nei prossimi anni – sia un crescente vuoto di formazione intermedia: una vera emergenza silenziosa. In questo contesto si inserisce il ruolo della Job Industrial Academy. La struttura formativa di Ravenna – oltre 2000 metri quadrati, 27 postazioni fisse e 22 mobili – propone formazione tecnica gratuita erogata da docenti esperti, con l’attivazione di contratti a tempo indeterminato fin dall’avvio dei corsi.

Il modello si è dimostrato vincente: ogni anno vengono erogate circa 40.000 ore di formazione, suddivise in 50 percorsi formativi e 15 tipologie di corsi. Un impegno che non solo risponde alle esigenze delle imprese, ma contribuisce a colmare il divario tra domanda e offerta di competenze, creando nuove opportunità per i giovani e sostenendo la competitività del tessuto industriale italiano. Le Agenzie per il Lavoro, con un valore di settore di 15 miliardi di euro (di cui quasi 3 miliardi di gettito INPS), rappresentano oggi un attore chiave anche nella formazione.

Ogni anno, circa 200.000 lavoratori formati dalle Agenzie vengono poi assunti direttamente dalle aziende, a dimostrazione dell’efficacia di un modello fondato sull’incontro tra competenze e bisogni reali.

In un’Italia che rischia di rallentare per mancanza di profili tecnici, esperienze come quella della Job Industrial Academy rappresentano un investimento strategico per il futuro del Paese. E la presenza del Ministro Valditara a Ravenna ne è una testimonianza concreta.