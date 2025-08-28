L'estate difficile della Rai e quella luminosa di Canale 5

L'estate televisiva volge al termine e con essa le vacanze - in tutti i sensi - della Rai. Mesi di solleone in cui la tv pubblica ha praticamente staccato la luce lasciando campo libero alla diretta concorrente Mediaset. O meglio, ha fatto come tutte le estati precedenti programmando repliche di soap, film e fiction, mentre invece i vertici del Biscione hanno premuto l'acceleratore. In primo luogo, come più volte raccontato, mettendo su Canale 5 La ruota della fortuna in access prime time (l'orario dopo i tg serali) che è piaciuta così tanto agli spettatori da battere ogni record. E riempiendo il pomeriggio di soap nuove e della Sarabanda di Papi in modo da lasciare un ottimo traino al Tg5 (che si avvicina pericolosamente al Tg1) che si riverbera sul game di Gerry Scotti (foto) e su tutta la serata. Ciliegina sulla torta, il boom Auditel di Temptation Island.

In sostanza - soffermandoci solo sulla sfida Auditel e tralasciando il dibattito su cosa sia servizio pubblico - i vertici Rai si sono trovati spiazzati dall'inversione di rotta voluta dall'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi senza trovare risposte adeguate. Su Raiuno al pomeriggio la soap Las Sabinas ha raccolto così poco share da essere spostata al mattino di Raidue e, in access, Techetechetè è stato sotterrato dalla Ruota. Si sono salvati solo i programmi di infotainment (Uno Mattina estate, Weekly), quelli "on the road" come Camper e soprattutto il giochino Reazione a catena che, nonostante tutte le critiche che piovono su Pino Insegno, tiene botta. Ora, chiusa la parentesi estiva, la settima prossima ricomincia la vera stagione tv (quella che porta i denari nelle casse).

Raiuno è corsa ai ripari richiamando in fretta e furia Stefano De Martino che ripartirà già dal 2 settembre con Affari tuoi: se la dovrà vedere con una Ruota rodatissima in un confronto di fuoco per la prima volta sullo stesso terreno, quello del game (prima su Canale 5 c'era Striscia la notizia). E, vedremo se Raiuno si riprenderà il suo pubblico, anche in tutto il resto della giornata. In ogni caso, quest'estate nera sarà di ammonimento per quelle future: mai più vacanze