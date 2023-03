Festa del papà, cinque libri perfetti da regalare

In occasione della festa del papà non c'è niente di meglio che lasciarsi cullare da storie che sono capaci di raccontare i tanti volti della paternità. Si pensi, ad esempio, ad Harry Potter e di come tutta la saga non sia altro che un tentativo da parte di Harry di ritrovare una forma di amore paterno, da Silente fino a Sirius Black. Si pensi, invece, a Furore di John Steinbeck, dove il padre si trasforma in un uomo capace di sradicare tutta la sua famiglia in cerca di un sogno che si trasforma in un incubo, passando poi per I fratelli Karamazov di Dostoevskij, incentrato sul tema del parricidio. Ci sono dunque tanti modi per raccontare la paternità e per questo ecco una lista di cinque letture adatte alla giornata dedicata alla festa del papà.

La strada, Cormac McCarthy

Edito da Einaudi - che, attualmente, ha il catalogo dei tascabili al 20% di sconto - La strada è forse il romanzo più conosciuto tra quelli di Cormac McCarthy. Si tratta di un testo molto breve, dallo stile asciutto e crudissimo, che non cede e non regala nulla allo stile e non rassicura il lettore in nessun modo. Si tratta di un viaggio di un padre e di un figlio all'interno di un mondo post-apocalittico, alle prese con la fame e la disperazione, dove i pochi sopravvissuti a una catastrofe sono regrediti al loro stato animale, arrivando persino al cannibalismo. Si tratta di un ritratto asciutto e doloroso di cosa voglia dire essere un genitore alle prese con un figlio piccolo, destinato a diventare grande troppo presto in un mondo pronto a divorare qualsiasi cosa.

Emma, Jane Austen

La letteratura di Jane Austen è piena di esempi paterni, dai più amorevoli a quelli più insulsi e menefreghisti. Se, da una parte, il padre di Elizabeth Bennett in Orgoglio e Pregiudizio possa rappresentare un buon esempio di padre amorevole, per quanto distratto, è forse il rapporto tra Emma e il signor Woodhouse quello che meglio rappresenta un rapporto tra padre e figlia. La storia è quella della ricca e viziata Emma che si mette in testa di essere una sorta di Cupido in gonnella per le persone a lei vicine, cercando di far sposare una deliziosa ragazza poco abbiente con un egocentrico curato. Tuttavia tutte le sue manovre sembrano destinate a fallire, mentre il giudizio dell'amico Mr. Knightley rappresenta la sua unica bussola morale, insieme all'amore che prova per il padre.

La via dei re, Brandon Sanderson

Brandon Sanderson è un attore davvero molto prolifico, capace di spaziare nei generi e di creare opere monumentali, come Le cronache della Folgoluce, che ora sta tornando sul mercato nella nuova, meravigliosa veste di Oscar Vault. Nella saga c'è uno dei rapporti padre-figlio davvero molto interessante, ed è quello che lega Dalinar e i figli Adolin e Renarin. La storia è ambientata in una terra devastate de tempeste feroci, dove imperversa una guerra che non sembra destinata ad avere un epilogo veloce o indolare. Dalinar è un uomo affranto dalla perdita del fratello, innamorata della cognata, che vede il suo status di combattente essere messo in dubbio dalla presenza di alcune visioni che lo rendono inaffidabile agli occhi del regno che serve. Sarà compito dei figli proteggere il padre e far sì che nessuno gli manchi di rispetto.

Dune, Frank Herbert

Tra i titoli della letteratura di genere che più di tutti sono riusciti a restituire un rapporto tra padre e figlio davvero magnifico c'è Dune di Frank Herbert. Soprattutto nel primo romanzo ha molto spazio il rapporto che si instaura tra il Duca Leto e il figlio Paul Leto. Quest'ultimo, destinato a compiere grandi imprese nel mondo fantascientifico immaginato da Herbert, è un ragazzo che valuta il proprio valore e il proprio onore nella misura in cui si può dire somigliante a suo padre. Leto Atreides è infatti un uomo saggio e onorevole, che accetta le responsabilità e le conseguenze della sua azione come solo un uomo davvero nobile d'animo potrebbe fare. Costretto ad andare su un pianeta desertico ed essere garante di una sorta di "spezia magica", il Duca Leto non ha molto spazio nel racconto dell'epopea di Arrakis, ma è un personaggio cardine proprio per la sua capacità di influenzare il protagonista.

Pinocchio, Carlo Collodi

La lista di cinque libri da leggere in occasione della festa del papà si conclude con un altro classico imprescindibile, quando si tratta del rapporto tra padre e figli. Pinocchio, fiaba diventata famosa grazie al film disney e di recente premiato agli Oscar nella versione rivista e corretta da Guillermo Del Toro, è la storia di un uomo che si sente solo e che riesce a creare un burattino vivo che cerca di educare proprio come se fosse suo figlio. Sebbene Pinocchio venga spesso considerato come un romanzo di formazione moraleggiante incentrato sull'importanza dell'onestà, è indubbio che il suo cuore emotivo sia rappresentato proprio dall'amore che unisce Pinocchio a Geppetto.