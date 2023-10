Addio a David Benedictus, scrisse il sequel di Winnie The Pooh: "Ritorno al bosco dei 100 acri"

È morto improvvisamente all'età di 85 anni lo scrittore e drammaturgo David Benedictus, noto soprattutto per il libro: Ritorno al bosco dei 100 acri, sequel della prima storia dell'orsetto Winnie The Pooh. A darne notizia la famiglia, come riportato dal sito del giornale londinese The Independent. Benedictus è stato autore di diversi romanzi come The Fourth Of June, ambientato a Eton, che ha poi adattato in un'opera teatrale del West End, e You're A Big Boy Now, diventato poi un film del 1966 diretto dal regista Francis Ford Coppola e apparso in Italia con il titolo Buttati, Bernardo!.

Le meravigliose storie per bambini

Era il 2009 quando pubblicò in contemporanea mondiale: Il ritorno al Bosco dei Cento Acri (in Italia pubblicato da Edizioni Nord-Sud), il seguito di Winnie The Pooh e La strada di Pooh, le celebri storie per bambini scritte da A.A. Milne. Fu proprio lui, 80 anni dopo a riprendere il filo della storia dove era stata lasciato da Milne, dando la possibilità a milioni di bambini in tutto il mondo di continuare a sognare, così come avevano fatto i loro genitori. Nel seguito, Ritorno al Bosco dei 100 acri, compaiono nuovamente i vecchi protagonisti delle prime storie e qualche nuovo personaggio, illustrato dalle mani di Mark Burgess.

Uno scrittore prolifico

Già negli anni '90 Benedictus aveva scritto e prodotto un adattamento delle storie dell'orsetto Winnie the Pooh, sottoponendole agli amministratori della fondazione degli eredi di Milne, che avevano apprezzato il suo lavoro permettendo di ampliare le due storie di "prova", diventate poi il seguito. Prolifico scrittore, nella sua vita oltre alle storie di Pooh, aveva scritto altri 20 libri tra cui Floating Down To Camelot ambientato a Cambridge e il suo libro di memorie Dropping Names.

Aveva anche lavorato a lungo per la BBC come redattore nei programmi di intrattenimento e anche per la BBC Radio dal 1989 al 1995. Produttore di programmi musicali per la Radio 2 inglese inclusa un'intera serie sulle musiche da film. La famiglia lo ha ricordato con un pensiero commovente: “ U n giocatore di scacchi di talento, un pianista entusiasta e un grande creativo. David traboccava di ottimismo, generosità e divertimento. Fino alla fine, era ancora pieno di progetti, incluso il suo musical The Happy Hypocrite, che non è riuscito a portare in scena e una serie che sognava di registrare sui suoi anni passati alla BBC" .

Bebedictus lascia quattro figli, tra cui l'avvocato Jolyon Maugham, il figlio Leo, le figlie Chloe e Jessica, nonché i suoi sei nipoti e l'ex moglie Yvonne Antrobus.