Addio a Giuseppe Montanari, storico disegnatore di Dylan Dog

Lutto nel mondo dei fumetti, è scomparso all'età di 86 anni Giuseppe Montanari, uno dei principali disegnatori storici, insieme ad Ernesto Grassani dell'indagatore dell'incubo Dylan Dog per la quale aveva realizzato oltre cento storie. Era nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna nel 1936 e già fin da piccolo si era appassionato al mondo dei fumetti. Nel 1954 iniziò a collaborare con lo Studio D'Ami guidato al tempo da Tea Bonelli, disegnando prima su I Tre Bill e poi su numerose storie western apparse come appendice alle pubblicazioni a fumetti Cucciolo e Tiramolla.

Nei successivi dieci anni passò poi all'Editoriale Corno, dove si specializzò sulle copertine di Maschera Nera e di Gordon, per poi disegnare dal 1974 per Alamo Kid. Alla fine degli anni Settanta era poi passato alla casa editrice Bonelli, iniziando a disegnare per Il piccolo Ranger per poi passare a Dylan Dog, dove ottenne un grande successo, diventando uno dei disegnatori italiani più conosciuti ed amati. I lettori amavano il suo tratto riconoscibile e unico. Storico rimase il terzo albo della serie creata da Tiziano Sclavi: Le notti della Luna piena uscito nel 1986.

Nel 2021 lasciò poi la redazione dove si dava vita all'indagatore dell'incubo per dedicarsi alle copertine del bimestrale Dylan Dog Oldboy, insieme a Paolo Bacilieri. Da sempre viveva a Milano ed era molto attivo sui social, soprattutto Facebook dove condivideva disegni per i numerosi fan. L'ultimo suo post risale a due giorni fa, aveva pubblicato una foto della città di Milano che risaliva a novant'anni prima. Lascia la moglie Marisa.