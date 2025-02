La Congiura di Dante. L'esordio italiano dello scrittore francese di bestseller Fabrice Papillon

Ph. Jérôme Panconi

Arriva finalmente in Italia l'autore di bestseller francese Fabrice Papillon con un " thriller storico - scientifico mozzafiato " come è stato definito da Le Figaro. Si tratta de "La Congiura di Dante - La cospirazione più oscura degli ultimi secoli sta per essere svelata..." (Piemme). Acclamatissimo dalla critica e amatissimo dal pubblico, Papillon è un giornalista scientifico, produttore televisivo per Arte, insegnante e romanziere. Ha scritto diversi saggi e pubblicato tre thriller scientifici di enorme successo.

La storia

Nel suo nuovo lavoro, un gruppo di uomini si muove nell’oscurità delle gallerie sotterranee di Parigi. La loro missione culmina sotto il Pantheon, con la profanazione della tomba di Marie Curie. Sul posto vengono ritrovati simboli ispirati ai cerchi dell’Inferno di Dante e la firma di un’organizzazione segreta: Gyrum Novem, una setta millenaria che custodisce un’oscura ambizione, capace di riscrivere il futuro dell’umanità.

Poche ore dopo, un eminente scienziato muore in circostanze inspiegabili. Il caso viene affidato alla commissaria Louise Vernay: quello che sembra l’inizio di un’indagine complessa si rivela presto un enigma di proporzioni globali. Affiancata dal collega Massimo, Louise segue una scia di indizi che la conduce nelle cripte di Parigi, nei palazzi segreti di Sintra fino a un sanatorio nascosto tra le Alpi. Ogni scoperta la porta più vicina a svelare i piani del Gyrum Novem. Tra codici nascosti in capolavori dell’arte, segreti scientifici dimenticati e rivelazioni mozzafiato, Louise e Massimo affrontano una corsa contro il tempo per decifrare un piano che mescola genialità, follia e ambizioni senza confini.

Una trama intricata, affascinante che mescola storia e simbolismi sette segrete e impressionanti colpi di scena. Per il suo debutto italiano, lo scrittore ha rilasciato un'intervista a IlGiornale dove, oltre a raccontare il suo lavoro, ha detto: " Il vostro Paese è una seconda casa ".

Da dove nasce la sua passione per i thriller?

"Sono un lettore abbastanza tardivo di thriller, attraverso autori francesi che mi hanno segnato per l'ambizione delle loro storie, e in cui la questione scientifica era già presente (in particolare attraverso la polizia scientifica o questioni scientifiche che riguardano la società). Penso in particolare a Franck Thilliez e Jean-Christophe Grangé, due degli autori francesi più noti".

Anche i suoi precedenti libri hanno vinto premi prestigiosi, cosa secondo lei affascina le persone delle sue storie?

"Credo che apprezzino il fatto che io voglio portarli al di là di un thriller. I miei riferimenti scientifici, storici, filosofici e leggermente esoterici permettono loro di imparare molto divertendosi. O almeno questo è quello che mi dicono spesso. Io stesso, circa 25 anni fa, sono rimasto colpito dall'incredibile meccanica del Codice da Vinci di Dan Brown. E se si deve credere ai critici, sono diventato una specie di Dan Brown francese, un po' come José Dos Santos lo è in Portogallo. Ci piacciono le equazioni con più incognite".

Vista la sua grande preparazione scientifica ci si aspettava da lei romanzi su cloni o intelligenza artificiale, cosa l’ha portato invece ad occuparsi della storia?

"In effetti, la scienza è molto presente in tutti i miei romanzi (e la clonazione, in particolare, nel mio primo romanzo). La scienza rimane il carburante principale delle trame: genetica, paleoantropologia, astrofisica, neurologia... Ma in modo molto diffuso, per non appesantire la narrazione. La scienza è un ingrediente che si digerisce molto bene. Ci sono molti riferimenti storici intorno ad essa, che mostrano come gli eventi di oggi, con le loro componenti scientifiche e tecnologiche, abbiano le loro radici in eventi accaduti molto tempo fa. Cerco sempre di essere molto realistico: tutti i personaggi esistono (nella storia), tutto è controllato, tutte le ambientazioni, le date e i minimi dettagli sono verificati. Naturalmente la trama è pura invenzione, ma mi piace confondere le acque: cosa è vero? Cosa è falso? È una vera sfida per i lettori".

Da dove parte per la costruzione dei suoi romanzi?

"In genere, inizio con il tema scientifico che voglio esplorare. Poi faccio un'enorme quantità di ricerche e scopro eventi reali, fatti di cronaca o aneddoti legati al tema, che sono piuttosto incredibili, e che iniziano a far nascere un desiderio, un primo abbozzo di narrazione. Poi scavo più a fondo, mi documento - enormemente - e siccome ho la fortuna di avere una cultura da “uomo onesto”, come si diceva nel Seicento e nel Settecento, eclettica e ampia (dalle scienze dure a quelle umanistiche), faccio collegamenti naturali tra eventi, fatti e argomenti che potrebbero sembrare del tutto indipendenti tra loro. Quando ho abbastanza informazioni, affronto il piano. Ma più passa il tempo, meno dettagliatamente mi lascio sorprendere dai miei personaggi, che a volte fanno quello che vogliono".

Leggendo il suo wikipedia viene considerato un genio della narrativa quanto la scrittura di thriller che “intrecciano i fatti” la aiuta nella sua vita a “riorganizzare la sua mente”?

"Scrivere narrativa e storie è per me un modo per evadere dal razionalismo che ha accompagnato la mia vita per molti anni. Come storico e giornalista scientifico, ho scritto libri e saggi molto seri e ho diretto e prodotto film molto seri e ben documentati. Grandi inchieste per canali televisivi francesi e internazionali. Ma a quarant'anni avevo bisogno di evadere, o meglio la mia mente aveva bisogno di evadere! Avevo accumulato una grande quantità di conoscenze che aspettavano solo di entrare in risonanza tra loro. La scrittura mi permette di aggiornare queste conoscenze, di organizzarle, di dar loro una certa logica (anche se tutto sembra molto eterogeneo) e, alla fine, mi diverto un mondo. Anche se le mie storie sono a volte dei thriller sanguinosi..."

Ho apprezzato molto la sua scelta di aver “creato” un commissario donna, Louise Vernay, questa potrebbe diventare l’“eroina” dei suoi prossimi romanzi?

"I lettori del mio ultimo romanzo, La Congiura di Dante, potranno rispondere alla sua domanda. Solo loro sapranno se Louise Vernay tornerà in un prossimo romanzo. Nel frattempo, nei miei romanzi ci sono sempre personaggi femminili molto forti. Nei miei libri rendo molto omaggio alle donne. Il mio primo romanzo, L’ultimo inverno, è addirittura una sorta di rivincita delle donne, e rende omaggio a figure importanti della storia che sono rimaste ignorate, come Ipazia di Alessandria, Emilie du Châtelet (la compagna di Voltaire), o Rosalind Franklin, la vera scopritrice della struttura del DNA, la cui scoperta è stata rubata dagli uomini..."

Questa setta di cui parla nel suo libro attinge da fascinazioni come quella degli illuminati, o i QAnon americani?

"Sì, in particolare, ma anche i massoni e gli alchimisti, che ho studiato molto. Mi piace anche interrogarmi sul ruolo della Chiesa Cattolica e delle altre religioni. La dimensione spirituale e filosofica è importante nei miei romanzi".

La congiura di Dante è il suo primo libro pubblicato in Italia dopo il successo dei suoi precedenti in Francia, come pensa venga accolta la sua scrittura dai lettori italiani ?

"Sono molto eccitato all'idea di essere pubblicato e letto in Italia. È davvero la mia seconda casa e ci vengo spesso. Ho la sensazione che i numerosi capitoli in Italia (Roma, Firenze, Ravenna, il Vaticano...), la cultura (le opere di Dante, le opere di Michelangelo) e il fatto che io faccia riferimento anche ad alcune leggi, come la severissima detenzione dei detenuti in “41 bis”, permetteranno anche ai lettori italiani di sentirsi un po' a casa. Spero quindi che questo libro trovi un pubblico, e sarò felice di venire presto a incontrare i lettori per parlarne".

Guardando i suoi lavori da “Il segreto della Salamandra”, ai suoi thriller ma anche produzioni mediche come “la pancia il nostro secondo cervello”, si rimane stupiti dalla sua conoscenza e la passione che mette in ogni lavoro. C’è però un suo personale filo conduttore che lega tutte queste passioni?

"Gli eventi scientifici attuali, e soprattutto il loro legame con la società, guidano le mie scelte e alimentano la mia passione. La conoscenza scientifica in quanto tale ha poca importanza per me se non entra in risonanza con le nostre preoccupazioni, il nostro futuro, il nostro destino. Perciò tratto la scienza (e la storia della scienza) con la stessa passione e lo stesso approccio, nei miei libri come nei miei film".

Perché ha scelto Dante e l’inferno come punto comune di tutta la storia?

"Perché quando ho riletto il famoso poema dantesco, ho scoperto alcune inquietanti somiglianze tra la struttura dell'Inferno raffigurata da Dante e l'anatomia del cervello. La metafora ricorre in tutto il romanzo. E io ho a che fare con due delle mie grandi passioni: i misteri del cervello e l'opera unica di Dante".

Quanto ci è voluto per creare la base di questo intricatissimo thriller che per i lettori oltre alla passione, rappresenta anche una fonte di conoscenza di fatti storici e non solo ?

"Mi ci vogliono circa 2 anni per preparare, ricercare e scrivere un romanzo. Per questo motivo pubblico ogni due anni in Francia. Ma poiché sono anche produttore cinematografico e insegnante, purtroppo non ho molto tempo per scrivere. Sono bulimico e questo non è sempre facile da gestire".

Le piacerebbe che questo suo ultimo lavoro possa diventare un film, visto che tutti i suoi libri e la sua scrittura hanno la grande particolarità di far vivere in maniera quasi cinematografica la storia?

"Sì, sarebbe fantastico. Ho firmato contratti di adattamento in Francia per i libri precedenti, ma è difficile avere successo nel mercato attuale. Se un produttore italiano volesse partecipare, ne sarei felice".