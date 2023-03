Il coraggio di perseguire i propri sogni nel libro di Cassandra Rocca

Chi possiede un talento e crede nei sogni inevitabilmente è esposto ai giudizi e alla cattiveria di gente che non sa cosa significa coltivarlo, allenarlo e fare sacrifici.

Ne sa qualcosa Nina, la protagonista di "Sotto le stelle di Parigi" l’atteso romanzo di Cassandra Rocca edito da Newton Compton. Nina ha tanti sogni nel cassetto e un passato da ballerina professionista all’interno di compagnie teatrali prestigiose ma a causa di un incidente sul palco, nel bel mezzo della sua esibizione nel Lago dei Cigni, all’interno dell’American Theatre Ballet ha deciso di lasciare New York e voltare le spalle definitivamente al mondo della danza.

Contro il volere della sua famiglia decide di rifugiarsi a Parigi, ospite di Stefan, un suo caro amico ballerino, titolare di una famosa accademia di danza parigina. In questa meravigliosa capitale europea la ritroviamo dopo sei anni a dedicarsi alla pittura, un altro suo talento ereditato, questa volta da sua padre. Dopo tutto questo tempo lontana dal mondo della danza e da sua nonna, la famosa coreografa la famosa Sophia Cavedish della quale era destinata a seguire le orme, il suo passato fantasma le busserà ancora alla porta. Nina sarà costretta ad aiutare il suo amico Stefan sostituendolo come insegnante del suo corpo di ballo impegnato nella selezione di una delle esibizioni più ambite del mondo dello spettacolo mondiale, lo spettacolo di riapertura del Teatro des Reves.

Impegnata in questo incarico Nina dovrà inevitabilmente affrontare tutti i suoi fantasmi. Si ritroverà a rimettersi in gioco e ad affrontare tante ansie e incertezze. In questa atmosfera magica e suggestiva, tipica dell’ambiente teatrale, in cui respira storia e arte che creano una sorta di magia, farà un incontro inaspettato con Marc, il nipote del proprietario del teatro, a cui è dedicato lo spettacolo in quanto per quella data sarà celebrato il suo trentesimo anniversario di carriera come musicista. Da quell’incontro in poi grazie ad una serie di eventi inaspettati Nina imparerà a diventare la fautrice del suo Destino e scontarsi con le sue paure senza scappare come una vigliacca.

"Sotto le stelle di Parigi" non è la solita commedia d’amore in cui regna sovrano il romanticismo. È ricca di ingredienti che rendono la storia interessante e degna di nota. In questo libro si affrontano tematiche importanti che terranno incollate il lettore sino all’ultima pagina. Cassandra Rocca è stata molto abile a narrare le vicende condendole di suspense e colpi di scena che incuriosiscono sino a non coler più smettere di leggere questo libro. Ci si affeziona così tanto a Nina e a Marc perché Cassandra Rocca non li descrive solo come dei talenti artistici di grande fama ma li delinea bene psicologicamente facendo emergere le loro fragilità e debolezze, quelle che accomunano tutti.

Ci si ritrova inevitabilmente a fare il tifo per Nina perché è una di noi, una giovane donna che si lascia influenzare dai giudizi della gente perché mira alla perfezione e soprattutto perché vuole dimostrare che il mondo della danza non è fatto solo di raccomandazioni e compromessi ma anche di sacrifici e lavoro duro. Questo è un romanzo sulle seconde possibilità, quelle che rivolgiamo a noi stessi per recuperare il controllo della nostra esistenza e vivere in coerenza con i nostri sogni ed ideali. Ci sprona a superare i limiti che ci autoimponiamo a causa della cattiveria e del giudizio altrui. Infonde coraggio, determinazione, vitalità, grinta, indispensabili per perseguire un sogno che ci sta caro e che vale la pena concretizzare.

Un’altra tematica degna di nota è quella del potere di certi incontri che sono emblematici nel nostro percorso evolutivo e che grazie ai quali la vita acquisisce un senso e un valore diverso. Quello tra Nina e Marc sembra proprio un incontro dettato dal Destino e che al momento giusto ha contribuito ad arricchire le loro esistenze aperte ad accogliere il cambiamento, quello che spesso fa paura e che preferiamo rimandare o non assecondare. “Sotto le stelle di Parigi” è un romanzo dedicato ai sognatori, a chi ha un talento e ha bisogno di una dose di coraggio per perseguirlo, a chi ama le storie che lasciano il segno e che infondono voglia di mettersi in gioco per affrontare la vita da protagonisti.