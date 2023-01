L'infinita lotta tra cuore e ragione nel nuovo romanzo di Carlo Lanna

Siamo in continua lotta tra la nostra parte razionale e quella emotiva. Quest’ultima è alleata del nostro cuore e conosce un linguaggio inedito che necessita di essere ascoltato.

Quando non lo facciamo tendiamo a struggerci per ricercare le risposte ai nostri quesiti cercandole lontano, quando in realtà esse dimorano già dentro noi. Questo è uno dei tanti messaggi che si possono cogliere dal romanzo “Se ascolti il tuo cuore”, dello scrittore e giornalista Carlo Lanna, edito da Butterfly Edizioni nella collana Digital Emotions.

Protagonista di questa storia d’amore è Rachel una giovane giornalista di spettacolo in carriera con alle spalle un passato tormentato che ha deciso di investire tutte le sue energie nel mondo del giornalismo nel tentativo di lenire le sue ferite d’amore. Rachel sta cercando di lasciarsi alle spalle il suo passato ma più sfugge ad esso e più quest’ultimo la insegue. Il Destino infatti in occasione della tanto attesa intervista al suo scrittore preferito, Peter Bishop le farà incontrare il suo ex dopo due anni di silenzio assoluto. Quel giorno sarà davvero memorabile nella sua vita perché durante l’intervista tra lei e lo scrittore Peter si instaurerà una connessione inaspettata che li spingerà in seguito a frequentarsi e a scoprire tante affinità. Improvvisamente Rachel si ritroverà protagonista di un triangolo amoroso che non le risparmierà dolore e amarezza dal quale sarà difficile sfuggire.

Dopo un mese denso di sorprese per la sua carriera da giornalista, colpi di scena, gioie, segreti da rivelare e scoprire, Rachel dovrà fare i conti con il suo cuore. Sarà messa nelle condizioni di scegliere tra Peter, lo scrittore dolce e sensibile che l’ha spronata a credere ancora nell’amore e in sé stessa e Josh, il suo ex che ha un segreto da rivelarle e nei confronti del quale prova ancora trasporto e attrazione. Quale sarà la scelta giusta per Rachel? Da questa scelta dipenderà inevitabilmente la sua agognata serenità.

“Se ascolti il tuo cuore” è un romanzo che si legge tutto d’un fiato. Carlo Lanna si rivela con esso un grande conoscitore dell’animo umano. Attraverso le vicende dei suoi personaggi scava a fondo nelle emozioni umane. Per il lettore sarà facile entrare in empatia con Rachel, Peter e Josh. Lo scrittore Lanna mette a nudo le loro anime consentendo al lettore di specchiarsi a pieno nei loro vissuti. “Se ascolti il tuo cuore” è un vero e proprio invito a credere nel potere di certi incontri di cambiare e mutare la direzione della propria esistenza. Ci insegna ad ascoltare il linguaggio del proprio cuore che si rivela essere sempre in coerenza con ciò che siamo.

Un’altra tematica che emerge da questo romanzo e che è degna di nota, è quella del ruolo del passato nella vita di ognuno di noi. Riguardo a questa tematica le vicende vissute da Rachel ci fanno acquisire la consapevolezza sul fatto che il passato non va mai raggirato ma affrontato a testa alta e di petto. Può in effetti insegnarci tanto e invitarci a non commettere quegli errori che ci impediscono di evolvere e migliorare.

“Se ascolti il tuo cuore” è un libro denso di emozioni. Trasuda passione, ottimismo e vitalità. Lo consiglio vivamente a chi crede nelle storie a lieto fine e a chi non smette mai di mettere al primo posto la voce del proprio cuore lasciandosi guidare dalle emozioni più intense che la vita è in grado di riservarci se siamo disposti ad ascoltarlo davvero.