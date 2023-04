Festival Malatestiano della Libertà, a Cesena scrittori e filosofi per parlare di indipendenza

Un'occasione da non perdere, quella che si terrà venerdì 5 maggio, nel pomeriggio, e sabato 6 maggio per l'intera giornata, con la prima edizione del Festival Malatestiano della Libertà nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana di Cesena. Un momento per riflettere e allargare le proprie idee su un argomento, come la libertà, che ha tante sfaccettature e non è così semplice da interpretare. A farlo ospiti nazionali e locali, giornalisti, scrittori, filosofi in una due giorni di incontri e conferenze.

L'evento, a ingresso libero, è promosso dalle associazioni Nazione Futura, Valori e Libertà, il Crocevia e dall'editore Giubilei Regnani, in collaborazione con Confcommercio e con il Patrocinio del Comune di Cesena.

Gli appuntamenti per parlare di libertà

Venerdì 5 maggio alle ore 17.00, con i saluti istituzionali di Emanuele Merlino, Capo segreteria tecnica del Ministro della Cultura e dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, inzieranno gli incontri. Alle 17.30 il primo evento sulla Libertà di espressione con Marcello Foa, giornalista, già presidente Rai, Paolo Petrecca, direttore Rainews24, Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore Il Giornale, moderati dal giornalista de La7 Francesco Magnani e introdotti da Elisabetta Farneti di Valori e Libertà.

Si passa poi alla giornata di sabato, quando alle 10 di mattina ci sarà un panel su Libertà e scuola con il poeta Davide Rondoni, il filosofo Stefano Zecchi e il docente Daniele Celli, moderati da Emanuele Chesi de Il Resto del Carlino e introdotti da Arturo Alberti. Alle 11.30, l'economista Ettore Gotti Tedeschi insieme al presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani parleranno di libertà di impresa moderati dal direttore della rivista Tempi Emanuele Boffi e introdotti da Stefano Spinelli de Il Crocevia.

Dopo la premiazione, alle 15, del Concorso letterario Racconti Emiliano Romagnoli, alle ore 16 si discuterà di libertà e cultura con il Presidente del MAXXI Alessandro Giuli, lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, l'editore e Consigliere del Ministro della Cultura Francesco Giubilei, moderati da Francesco Specchia, giornalista di Libero con l'introduzione di Maria Lucia Macagnino di Valori e libertà.

La conclusione arriverà con il tema libertà e politica con i giornalisti Mario Giordano e Francesco Borgonovo che presenteranno i loro libri coordinati dal caporedattore de Ilgiornale.it Andrea Indini e introdotti dal vicepresidente di Nazione Futura, Ferrante De Benedictis. Una degna chiusura di una due giorni immancabile e di grande interesse.