"Festival Malatestiano della libertà" sui grandi temi della società

Torna per il secondo anno sabato 4 e domenica 5 maggio, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, il Festival Malatestiano della libertà organizzato da Nazione Futura, Valori e Libertà, Il Crocevia in collaborazione con Confcommercio Cesenate e con il patrocinio del Comune di Cesena. Come lo scorso anno, saranno tanti gli ospiti nazionali e locali che si confronteranno su temi sociali, economici, culturali e di attualità.

Il calendario degli incontri

Si parte da Sabato 4 maggio alle ore 10 con un panel su “Libertà, famiglia, educazione” introdotto da Leonardo Lugaresi (Il Crocevia) in cui interverranno suor Anna Monia, il vicepresidente garante della privacy Ginevra Cerrina Feroni e il professor Marco Bassani, moderati dal direttore del “Corriere Cesenate” Francesco Zanotti.

Alle 11.30 si parlerà di “Libertà, impresa e ambiente” con l'introduzione di Francesco Mondardini (Nazione Futura) e gli interventi del vicedirettore de “Il Giornale” Francesco Del Vigo, del presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e del giornalista Mauro Mazza (già direttore del Tg2 e commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell'Italia quale Paese d'onore alla Fiera del libro di Francoforte), moderati dal vicedirettore Tgr Rai Luca Salerno.

Nel pomeriggio alle 15.30 dopo la consegna di una donazione al Volley Club Cesena dei diritti d'autore dell'antologia “Tin Bota” per i danni subiti dall'alluvione, si parlerà di “Libertà ed Europa”. Introdotti Valeria Sama (Valori e libertà) con gli interventi di Andrea Cangini (Fondazione Einaudi e già direttore “Il Resto del Carlino”), del giornalista Fabio Dragoni, di Francesco Borgonovo, vicedirettore “La Verità”, e dell'economista Stefano Fassina moderati da Francesco Magnani di La7.

Alle 17 Federico Palmaroli in arte Osho presenta il suo libro “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra? Splendori (e miserie) di un anno italiano” dialogando con il giornalista Michel Dessì. Si conclude alle 17.30 con un dibattito su “Libertà e politicamente scorretto” moderato da Alessandro Rico de “la Verità” con gli interventi di Francesco Giubilei, presidente Nazione Futura, Antonino Monteleone (Le Iene, Mediaset), Marco Rizzo, giornalista, Giovanni Sallusti, direttore “Radio Libertà”.

Gli appuntamenti di domenica

Alle 15 la presentazione del libro “Rapimento Moro” del giornalista di La7 Ivo Mej parlando della libertà politica negli anni di piombo moderato da Raffaella Candoli de “Il Resto del Carlino”. Seguirà la premiazione dell'antologia “Racconti emiliano-romagnoli” con i racconti di autori da tutta la regione.

Ultimo appuntamento alle 17 con il panel “Quale futuro per Cesena?”, un dibattito con i candidati sindaco di Cesenaedmoderati dal caporedattore de “Il Resto del Carlino”