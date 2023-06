Globalizzazione, libertà e democrazia: le insidie nel sistema (in)visibile

Mercoledì 7 giugno, a partire dalle 18, il Comando militare Esercito della Lombardia, circolo unificato dell'Esercito a Milano, ha organizzato la conferenza Globalizzazione, libertà ed istituzioni democratiche: insidie e scenari nel sistema (in)visibile. Andrea Indini, caporedattore e responsabile de ilGiornale.it, modererà l'icontro con Marcello Foa, docente Almed - università Cattolica e giornalista, già presidente della Rai. L'appuntamento è presso il centralissimo palazzo Cusani, in zona Brera a Milano.

La conferenza è un'occasione per dialogare e riflettere sui cambiamenti della nostra società al tempo della globalizzazione, coinvolgendo il pubblico presente nella discussione e nell'approfondimento di un tema che interessa la quotidianità di tutti. Si tratta di un incontro interattivo, "affinché sulle tematiche illustrate possa esserci un dialogo quanto più proficuo possibile", spiega Attilio Cristiano Vaccaro-Belluscio, membro del comitato culturale del circolo di palazzo Cusani. Il tema della conferenza riprende quello del libro di Foa, "Il sistema (in)visibile. Perché non siamo più padroni del nostro destino", edizioni Guerini e associati, pubblicato a ottobre 2022. Il fulcro del volume sono i condizionamenti attorno ai quali ruota la società contemporanea, che se da un lato sono visibili dall'altro non lo sono, se non cambiando punto di osservazione e modificando i paradigmi di analisi critica. L'ex direttore della Rai nel suo volume analizza il ruolo e il modus operandi delle élite e dimostra in che modo condizionano le azioni e il pensiero delle masse, facendo in modo di orientare la politica, l'economia e i media, alterandone anche i valori che ne hanno sempre dettato tempi e formazione.

Partendo da questo, la conferenza intende costruire un dialogo sulla tutela della libertà e del pensiero critico in questa nuova società globalizzata e condizionata, che deve fare i conti con le conseguenze deleterie del condizionamento. "Grazie alla presenza del professor Foa, l'attenzione sarà concentrata sulla libertà di formazione del pensiero critico e su come questa vada tutelata anche e soprattutto da chi ha un ruolo più o meno rilevante all'interno delle istituzioni democratiche", prosegue Vaccaro-Belluscio, in nome della difesa del bene comune.

L'incontro avverrà presso la sala Verde di palazzo Cusani, in via del Carmine numero 8 a Milano. In ragione della capienza ridotta del salone, è necessario confermare la propria presenza alla conferenza, effettuando la prenotazione mediante l'invio di un'e-mail all'indirizzo socicircolo@gmail.it. Le prenotazioni devono pervenire non oltre martedì 6 giugno.