I libri perfetti da regalare a Natale: la guida tra classici e novità

Proprio come avviene durante l'estate, il mese di dicembre è uno dei mesi in cui gli italiani leggono di più. Questi dati fanno sì che un libro sia ancora uno dei regali più adatti da far trovare sotto l'albero. Nel periodo in cui la produttività a ogni costo rallenta un po' e le luci dell'albero di Natale allietano l'atmosfera in ogni stanza, fermarsi a leggere un buon libro può essere davvero una panacea contro i problemi quotidiani.

C'è da dire, però, che l'editoria italiana è satura di titoli: ne escono ogni giorno tantissimi e barcamenarsi tra le varie offerte, i consigli dei librai, le recensioni sui giornali e persino i contenuti sui social - che ormai hanno un loro spazio all'interno delle librerie - può essere davvero difficile. Bisogna orientarsi sulle novità? Sui classici? Come scegliere il genere più adatto in cui andare a cercare un titolo che soddisfi? Naturalmente la prima cosa da fare è assicurarsi di conoscere bene i gusti di colui o colei a cui si regala un libro: fatto questo, in realtà, sarà più facile muoversi tra gli scaffali delle librerie alla ricerca del regalo perfetto.

Libri da mettere sotto l'albero

I classici

Ci sono titoli intramontabili che, nel corso degli anni - per non dire dei secoli - sono diventati dei veri e propri must del periodo natalizio. Storie che vanno di pari passo con le Feste e che, quindi, possono rappresentare davvero il regalo perfetto. Il primo, naturalmente, è Canto di Natale. L'opera di Charles Dickens è tra le storie più famose tra quelle ambientate a Natale: racconta la storia di Scrooge, un uomo avido e crudele che riceve la visita di tre fantasmi che gli insegneranno il valore del Natale, riportando luce nel suo cuore oscuro. Libro da cui sono state fatte davvero moltissime trasposizioni, Canto di Natale è in commercio in moltissime edizioni: tra queste c'è quella bellissima della Rizzoli che, con la sua cover rossa e le incisioni dorate sembra davvero vestito a festa. Sempre Rizzoli ha portato sul mercato editoriale una nuova edizione illustrata di Lo schiaccianoci e il re dei topi, classico di Ernst T.A. Hoffmann in cui la piccola Marie Stahlbaum, durante la notte di Natale, assiste al prodigio che da vita al suo Schiaccianoci di legno, che la porterà in una grandiosa avventura contro il temibile re dei topi. Sebbene sia una lettura di solito destinata a un pubblico di giovani lettori, Lo schiaccianoci è un'opera che non smette mai di irretire. Scritto nel 1939 Il regalo più grande è un racconto breve di pochissime pagine a firma di Philip Van Doren Stern, che ha il merito di aver scritto la storia che poi avrebbe ispirato il regista Frank Capra e il suo capolavoro La vita è meravigliosa. Si tratta dunque di una storia di crescita e consapevolezza, incentrata su un uomo che, dopo aver perso le speranze, scopre che la vita, dopotutto, è davvero meravigliosa. Un altro classico adatto alle feste natalizie è Piccole Donne, il libro di Louisa May Alcott incentrata sulle sorelle March. Anche in questo caso ci si trova davanti a una lettura consigliata ai più giovani, che possono rispecchiarsi in Amy, Meg, Beth e Jo e apprendere le loro stesse lezioni. Ma i classici sono tali perché non vanno mai fuori moda e, di fatto, non hanno età.

Libri da leggere a Natale

C'è una fetta molto ampia di lettori che a Natale vogliono leggere romanzi che siano in tema: storie di Natale che non siano legate solo al concetto di classico. Tra questi titoli, una delle novità appena giunte in libreria è Il canto di Mr. Dickens, edito da Neri Pozza. In breve il romanzo racconta la storia di come Charles Dickens sia arrivato a scrivere Canto di Natale e, in questo, il libro somiglia molto al film Dickens - L'uomo che inventò il Natale. Chiunque abbia amato il film, adorerà anche questa nuova uscita. Sempre legato a Charles Dickens e alla sua opera c'è Il segreto del canto di Natale, libro che racconta la storia di un personaggio secondario di Canto di Natale. Jacob Marley è il fantasma che appare ad avvisare Ebeneezer dell'arrivo dei tre spettri che hanno il compito di salvarlo. Nel libro di Vanessa Lafaye Jacob è invece il protagonista, prima un bambino e poi un adulto, raccontato dalla voce affettuosa della sorella. Un titolo che invece non può mancare nella libreria di un lettore appassionato di Natale è Lettere a Babbo Natale, di J.R.R, Tolkien, il papà de Il signore degli anelli. Si tratta di una raccolta di vere e proprie missive che il professore mandò ai suoi figli nelle vesti di Babbo Natale nel corso della loro infanzia. Una lettura intrisa di magia, che sottolinea ancora una volta il grande talento creativo di Tolkien. Per chi ama il thriller o dell'horror, invece, una buona scelta possono essere le due raccolte fatte da Oscar Vault, Gialli di Natale e Gialli di Natale 2, delle grandiose raccolte in formato drago in cui sono contenute tutte le maggiori firme della tradizione gialla, con attenzione però all'ambientazione natalizia. Per gli amanti del sovrannaturale e dell'horror c'è anche Natale coi fantasmi, una raccolta di otto racconti firmati da autori bestseller che si cimentano con il Natale e, insieme, con il brivido. Infine, per chi nelle storie di Natale magari cerca un senso di favola, c'è Un bambino chiamato Natale, di Matt Haig, edito da Edizioni E/O, incentrato proprio su un bambino che, mentre è alla ricerca del padre, vivrà un'avventura che lo farà diventare il "patrono" delle festività natalizie. Per chi ama sia il Natale sia Orgoglio e pregiudizio, un titolo interessante potrebbe essere Il desiderio di Darcy per Natale, edito Vintage Editore, che rappresenta una cosiddetta variazione che parte da un presupposto del tutto originale: e se Elizabeth Bennett e Mr. Darcy si fossero conosciuti da bambini?

Le novità e i titoli più interessanti

Se c'è un genere che è adatto a ogni stagione, per essere letto tanto sotto l'ombrellone quanto accanto a una tazza di cioccolato caldo, è il thriller. Con un thriller raramente si corre il rischio di sbagliare e se poi il libro in questione è firmato da una delle penne migliori del panorama italiano i rischi diminuiscono ancora. Tra le novità, infatti, c'è La casa delle luci, il nuovo romanzo di Donato Carrisi edito come sempre Longanesi. In realtà questo volume è il terzo capitolo di una saga, che comprende La casa delle voci e La casa senza ricordi. Sempre in ambito thriller, ma più virata al sottogenere dark academia che va tanto di moda in questi giorni c'è la nuova edizione di If we were villains, un libro che sembra richiamare le atmosfere di Donna Tartt e del suo Dio di illusioni, If we were villains inizia con un uomo che esce dal carcere dove ha scontato la pena per aver ucciso un suo compagno di college. Ma la storia che l'uomo racconta, fatta di un college prestigioso di arte drammatica, di Shakespeare e di gelosia, è molto più di quello che il lettore potrebbe immaginare. Un altro autore su cui è davvero facile non sbagliare è Stephen King, di cui da poco è uscita l'ultima fatica, intitolata Fairy Tale, una storia che sembra una ventata d'aria fresca nella produzione kinghiana, che punta più alla favola che all'orrore. Per Oscar Vault di Mondadori è uscito sia La figlia della foresta di Juliet Marillier, sia Nightrunner di Lynn Flewelling, due riedizioni assolutamente imperdibili per gli amanti del genere fantasy. Sempre per la sezione Fantastica di Mondadori è uscito Bones and All, il romanzo da cui Luca Guadagnino ha tratto l'omonimo film presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e che racconta una storia d'amore e cannibalismo.

Commedie romantiche

Tra i generi più venduti - come dimostra la classifica dei libri più letti nel 2022 in Italia - c'è il romance. Spesso accompagnato da molti pregiudizi snob e infondati, la narrativa rosa continua ad essere un fortissimo traino per l'editoria tutta ed è piena di titoli di qualità o che comunque val la pena leggere. Anna Premoli, autrice di punta del genere, ha appena portato sul mercato Un amore sulla neve, una storia invernale incentrata su una donna che è "costretta" a passare le vacanze sulle Dolomiti, con l'unico problema che non sa minimamente sciare. Tra i suoi problemi sugli scii e la presenza del fratello del cognato che la mette a dura prova, per la protagonista si prospettano giorni non proprio facili. Un'altra autrice di punta del genere è senza dubbio Felicia Kingsley che, con Non è un paese per single ha scritto un retelling di Orgoglio e pregiudizio tutto da ridere, ambientato nel Chianti. Anche la Triskell Edizioni, forte di aver portato l'autore bestseller TJ Klune in Italia, ha pronte due commedie romantiche ambientate stavolta nel pieno del Natale, che potrebbero far gola agli appassionati del genere: si tratta di Uno Scrooge a Sunrise Valley e Un fidanzato per Natale. Entrambi i titoli sono incentrati su due storie d'amore piene di ironia, che mette a confronto due personaggi molto diversi da loro, giocando sul cliché molto amato cosiddetto enemies to lovers. Un altro titolo molto interessante è Petali e Spine, con cui Naike Ror riscrive la guerra delle rose, quella tra York e Lancaster che ha determinato la storia inglese. Infine, tra i titoli più venduti, c'è Dammi mille baci di Tillie Cole, incentrato su una ragazza che ha deciso di collezionare mille baci capaci di farle esplodere il cuore. Ma il ritorno del suo (ex) migliore amico rimette tutto in discussione.